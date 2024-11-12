В декабре арендные электросамокаты и велосипеды исчезнут с улиц Таллинна(2)
Город Таллинн договорился с компаниями Bolt, Tuul и Rekola, предоставляющими услуги аренды электросамокатов и велосипедов о том, что с 1 декабря все средства передвижения будут убраны с улиц на зимний период.
Вице-мэр Кристьян Ярван поблагодарил компании за готовность к сотрудничеству, способствующему созданию более безопасной городской среды для всех участников дорожного движения зимой. „Скользкие дороги и снег не способствуют поездкам на самокатах, поэтому в это время важно уделить внимание безопасности водителей и других участников движения, а также более слаженной зимней уборке тротуаров“, – отметил Ярван.
После зимней паузы компании Bolt, Tuul и Rekola планируют возобновить оказание услуг, как только снег растает и погодные условия станут подходящими для передвижения.
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