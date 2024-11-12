В декабре арендные электросамокаты и велосипеды исчезнут с улиц Таллинна

Вице-мэр Кристьян Ярван поблагодарил компании за готовность к сотрудничеству, способствующему созданию более безопасной городской среды для всех участников дорожного движения зимой. „Скользкие дороги и снег не способствуют поездкам на самокатах, поэтому в это время важно уделить внимание безопасности водителей и других участников движения, а также более слаженной зимней уборке тротуаров“, – отметил Ярван.