Услугу дневного ухода для людей с деменцией в Таллинне ждут перемены

„Согласно прогнозам, число людей с деменцией в Эстонии будет расти, что потребует большего объема поддерживающих услуг. Приведение нынешней системы под единое управление создаст более четкую и скоординированную структуру, которая уравняет качество предоставляемой помощи, обеспечит устойчивый уход и позволит поставщикам услуг более тесно взаимодействовать с другими специалистами“, – пояснил вице-мэр Карл Сандер Казе.

Город стремится к комплексному развитию услуг, предназначенных для людей с нарушениями памяти, путем объединения управления по функциональному принципу, что также позволит уменьшить фрагментированность схожих задач между разными учреждениями. Объединение услуг также даст возможность более гибко и эффективно планировать и использовать необходимые ресурсы для их предоставления.

Оказание услуги дневного ухода для людей с нарушениями памяти продолжится в тех же местах, однако рабочие места, связанные с предоставлением услуги, будут переведены из учреждений, находящихся под управлением районных управ, в состав Ируского попечительского дома. В настоящее время в Таллиннском кесклиннаском дневном центре предусмотрено десять мест для дневного ухода за людьми с расстройством памяти, а в Мустамяэском дневном центре – восемь мест.

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