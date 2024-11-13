Таллинн изменил организацию движения, но забыл про обещание привлечь к обсуждению местных жителей

В группе, объединяющей в одной из социальных сетей жителей столичного района Кристийне, один из горожан поднял вопрос о том, что районная управа изменила внутриквартальную организацию движения, не обсудив ее с жителями, хотя ранее обещала с ними посоветоваться. Старейшина района сказала, что на сей раз это сделать своевременно не успели.