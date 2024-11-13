13.11.2024, 08:50
Таллинн изменил организацию движения, но забыл про обещание привлечь к обсуждению местных жителей
ФОТО: | Delfi Meedia
В группе, объединяющей в одной из социальных сетей жителей столичного района Кристийне, один из горожан поднял вопрос о том, что районная управа изменила внутриквартальную организацию движения, не обсудив ее с жителями, хотя ранее обещала с ними посоветоваться. Старейшина района сказала, что на сей раз это сделать своевременно не успели.
Возмущенный житель Кристийне написал в местную группу в социальных сетях, что районная управа обещала обсудить с местными жителями изменения, производимые на улице Моони. Речь идет о введении на внутриквартальной улице запрета на парковку и о том, чтобы сделать ее односторонней. Однако вчера вечером ему пришло письмо, согласно которому изменения уже вступили в силу — без консультаций с жителями.
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