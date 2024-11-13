Новости Эстонии
13.11.2024, 08:50

Таллинн изменил организацию движения, но забыл про обещание привлечь к обсуждению местных жителей

 
Знак, запрещающий остановку и парковку
Знак, запрещающий остановку и парковку
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В группе, объединяющей в одной из социальных сетей жителей столичного района Кристийне, один из горожан поднял вопрос о том, что районная управа изменила внутриквартальную организацию движения, не обсудив ее с жителями, хотя ранее обещала с ними посоветоваться. Старейшина района сказала, что на сей раз это сделать своевременно не успели.

Возмущенный житель Кристийне написал в местную группу в социальных сетях, что районная управа обещала обсудить с местными жителями изменения, производимые на улице Моони. Речь идет о введении на внутриквартальной улице запрета на парковку и о том, чтобы сделать ее односторонней. Однако вчера вечером ему пришло письмо, согласно которому изменения уже вступили в силу — без консультаций с жителями.

В письме говорится, что организация движения на улице Моони меняется с 11 ноября. „В связи с проектом „Turvaline Koolitee“ („Безопасная дорога в школу“ — ред.) планируется изменение в организации движение на улице Моони, по которому улица Моони станет на отрезке Тедре - Ряэгу в направлении Ряэгу односторонней“, - сказано в сообщении.

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