ФОТО | Полиция продемонстрировала новое снаряжение

Наибольшее внимание привлекли поступившие в распоряжение PPA штабные автобусы и квадроциклы, которые будут распределены по всей Эстонии. Они будут использоваться как пограничной охраной, так и при охране общественного порядка.

Обновление получило также медицинское снаряжение и экипировка групп быстрого реагирования.

Инвестиции в новое снаряжение были сделаны правительством пару лет назад. Для повышения готовности подразделений PPA к кризисам было выделено 20 миллионов евро. Например, стоимость одного штабного автобуса составляет 150 000 евро.

Напомним, что полиция Эстонии была создана 12 ноября 1918 года.

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