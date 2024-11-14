Полиция нашла пропавшую 14-летнюю девочку

Сегодня, 14 ноября, полиция сообщила, что Маарья найдена и с ней все в порядке.

Как сообщалось ранее, полиция получила сообщение, что Маарья ушла из дома в субботу 9 ноября. Близкие девушки, а также полиция пытались с ней связаться, но сделать это не удалось, и местонахождение Маарьи было неизвестно.

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