12.11.2024, 16:35
Полиция ищет пропавшую в Таллинне 14-летнюю девочку
ФОТО: | Politsei
Полиция просит помощи в поисках ушедшей из своего дома в Пыхья-Таллинне 14-летней Маарьи.
Полиция получила сообщение, что Маарья ушла из дома в субботу 9 ноября и до сих по не вернулась туда. Близкие девушки, а также полиция пытались с ней связаться, но сделать это не удалось, и местонахождение Маарьи до сих пор неизвестно.
У Маарьи длинные светлые волосы, на ней длинная куртка черного цвета и спортивная обувь белого цвета.
Полиция просит всех, кто видел Маарью или у кого есть информация относительно ее местонахождения, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.
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