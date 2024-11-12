Новости Эстонии
12.11.2024, 17:35

„Меня бросило в жар.“ Кая Каллас выступила перед членами ЕП заболевшей

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Кая Каллас
Кая Каллас
ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

Если прислушаться к оценкам, услышанным в еврокоридорах, то сегодняшнее выступление Каи Каллас перед депутатами Европарламента можно считать успешным: чиновники высоко оценили как подготовку бывшего премьера Эстонии, так и общую компетентность. А если спросить, как все прошло, у самой Каллас?

„Более-менее прошло, — скромно оценила Каллас, добавив, что не слишком критична в отношении себя. — Должна была сказать то-то и то-то, там-то и там-то. Но в целом, я думаю, все прошло хорошо. Люди были настроены довольно позитивно“.

Оказывается, Каллас сегодня предстала перед парламентариями больной.

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