12.11.2024, 17:35
„Меня бросило в жар.“ Кая Каллас выступила перед членами ЕП заболевшей(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
Если прислушаться к оценкам, услышанным в еврокоридорах, то сегодняшнее выступление Каи Каллас перед депутатами Европарламента можно считать успешным: чиновники высоко оценили как подготовку бывшего премьера Эстонии, так и общую компетентность. А если спросить, как все прошло, у самой Каллас?
„Более-менее прошло, — скромно оценила Каллас, добавив, что не слишком критична в отношении себя. — Должна была сказать то-то и то-то, там-то и там-то. Но в целом, я думаю, все прошло хорошо. Люди были настроены довольно позитивно“.
Уже заказано?