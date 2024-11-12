Певкур в Киеве: Украина сможет защитить себя, если мы дадим ей такую возможность

„19 ноября исполняется 1000 дней с начала полномасштабной захватнической войны России. Украинцы показали, что они способны защищать себя, но мы должны обеспечивать им возможность делать это, предоставляя достаточную военную поддержку. Поддержка Эстонии не вызывает сомнений, причем в ближайшее время наша страна намерена внедрить ежегодную схему поддержки конкурентоспособности предприятий, передающих свою продукцию в Украину. Таким образом, мы поддержим не только Украину, но и свою собственную безопасность и экономику“, — отметил Певкур.

„Украина терпит неудачи в войне из-за задержки западной военной помощи, нехватки боеприпасов и оружия, а также ограничений, введенных союзниками. Отрадно, что на саммите в Вашингтоне был согласован ежегодный пакет долгосрочной поддержки Украины в размере 40 миллиардов евро, но он еще не реализован“, — добавил министр обороны Певкур.

По состоянию на сентябрь 2024 года Эстония оказала Украине военную помощь на сумму около 516 миллионов евро, или 1,4% ВВП, что ставит Эстонию на первое место в мире по доле помощи в ВВП.

С начала полномасштабной войны в Украине Эстония также обеспечила обучение на своей территории и за рубежом более чем 1500 военнослужащих Вооруженных сил Украины. В 2023 году по инициативе и под руководством Эстонии и Люксембурга была учреждена ИТ-коалиция для поддержки создания безопасной и соответствующей стандартам НАТО ИКТ-инфраструктуры для украинских вооруженных сил.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .