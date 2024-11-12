„Цены на продукцию нежизнеспособны“. Крупнейший эстонский производитель бетона и бетонных изделий сократит 57 работников

Как сказано в годовом отчете, основная деятельность предприятия связана с производством и продажей бетонных смесей и бетонных изделий. Framm предлагает своим клиентам готовые изделия из бетона, бетонные стеновые элементы и пустотелые панели, камни для мощения и для кладки стен, а также готовые бетонные смеси.