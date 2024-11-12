Экономика
12.11.2024, 18:45

„Цены на продукцию нежизнеспособны“. Крупнейший эстонский производитель бетона и бетонных изделий сократит 57 работников

 
Фирма Framm производит стройматериалы, в первую очередь бетонные элементы.
Фирма Framm производит стройматериалы, в первую очередь бетонные элементы.
ФОТО: Alexandre.ekb | Shutterstock via Puzzlepix

Компания Framm — крупный производитель бетонных изделий - сократит 57 работников. По словам члена правления фирмы, причиной непростого решения стали установившиеся на рынке цены на бетонные смеси и бетонные изделия.

Основанная в 1990 году компания Framm занимается производством и поставкой строительных материалов.

Как сказано в годовом отчете, основная деятельность предприятия связана с производством и продажей бетонных смесей и бетонных изделий. Framm предлагает своим клиентам готовые изделия из бетона, бетонные стеновые элементы и пустотелые панели, камни для мощения и для кладки стен, а также готовые бетонные смеси.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии