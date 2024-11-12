12.11.2024, 18:45
„Цены на продукцию нежизнеспособны“. Крупнейший эстонский производитель бетона и бетонных изделий сократит 57 работников
ФОТО: | Shutterstock via Puzzlepix
Компания Framm — крупный производитель бетонных изделий - сократит 57 работников. По словам члена правления фирмы, причиной непростого решения стали установившиеся на рынке цены на бетонные смеси и бетонные изделия.
Основанная в 1990 году компания Framm занимается производством и поставкой строительных материалов.
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