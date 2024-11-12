ВИДЕО | Конституционная комиссия решила продвигать проект коалиции по избирательным правам

По итогам обсуждения было принято решение продолжить рассмотрение коалиционного проекта поправок в Конституцию по теме избирательного права (голосовать на местных выборах смогут граждане Эстонии, граждане стран ЕС и НАТО, а также лица без гражданства, то есть обладатели серых паспортов), и не поддержала отправку в зал Рийгикогу проекта, инициированного партией Isamaa, передает RusERR.

Председатель комиссии Хендрик Террас (Eesti 200) предложил направить проект в зал Рийгикогу 19 ноября и завершить первое чтение. Он предложил 19 декабря как крайний срок для внесения поправок. Никто не выступил против.

Предложенный Isamaa проект с 28 подписями не нашел поддержки в комиссии. Проект, предложенный коалицией, подписал 61 депутат.

По словам председателя комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, преобладающая часть представленных в Рийгикогу политических сил выразила желание изменить Конституцию Эстонии в ускоренном порядке перед следующими выборами. „В производство Рийгикогу были переданы два законопроекта об изменении Конституции. Предложенные в них решения различаются в деталях, но оба документа призваны в свете агрессивной войны России против Украины лишить граждан враждебных стран возможности голосовать на выборах в собрания местных самоуправлений. В ходе открытого заседания мы подробно обсудим оба предложения и решим, как продолжить рассмотрение законопроектов, не теряя времени впустую“, – сказал он перед заседанием.

Открытое заседание, на которое приглашены представители инициаторов двух законопроектов Ээрик-Нийлес Кросс и Хелир-Валдор Сеэдер, началось в 14:00 в зале совещаний L332.