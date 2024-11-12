ЧП и криминал
12.11.2024, 19:40

ПРОЦЕСС „XANAX“ | Прокуратура требует для ласнамяэского аптекаря 15 лет тюрьмы и конфискации миллионного состояния

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„Мне нечего скрывать“. Олег Бершаков сказал в суде, что за его уголовным делом стоял недобросовестные конкуренты. Они хотели вынудить его уйти с аптечного рынка. Имена конкурентов он не назвал.
„Мне нечего скрывать“. Олег Бершаков сказал в суде, что за его уголовным делом стоял недобросовестные конкуренты. Они хотели вынудить его уйти с аптечного рынка. Имена конкурентов он не назвал.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Аптекарь Олег Бершаков признал в суде, что продавал незаконно успокоительные препараты (транквилизаторы), но делал это под влиянием гипноза.

Свое последнее слово в суде обвиняемый Олег Бершаков начал словами припева из популярной песни эстонского фольклора „Ütle meri, mu meri“ („Скажи море, моё море“): „Скажи море, мое море, почему ты меня сюда принесло. Скажи море, мое море, могу ли я уйти?“

Невысокого роста мужчина сидел в Харьюском уездном суде как само спокойствие. „Мне нечего скрывать“, - начал он рассказывать о своей жизни и делах.

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