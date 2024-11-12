ПРОЦЕСС „XANAX“ | Прокуратура требует для ласнамяэского аптекаря 15 лет тюрьмы и конфискации миллионного состояния

„Мне нечего скрывать“. Олег Бершаков сказал в суде, что за его уголовным делом стоял недобросовестные конкуренты. Они хотели вынудить его уйти с аптечного рынка. Имена конкурентов он не назвал.

ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia