12.11.2024, 19:40
ПРОЦЕСС „XANAX“ | Прокуратура требует для ласнамяэского аптекаря 15 лет тюрьмы и конфискации миллионного состояния(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
Аптекарь Олег Бершаков признал в суде, что продавал незаконно успокоительные препараты (транквилизаторы), но делал это под влиянием гипноза.
Свое последнее слово в суде обвиняемый Олег Бершаков начал словами припева из популярной песни эстонского фольклора „Ütle meri, mu meri“ („Скажи море, моё море“): „Скажи море, мое море, почему ты меня сюда принесло. Скажи море, мое море, могу ли я уйти?“
Уже заказано?