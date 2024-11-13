Союз бокса Эстонии наказал спортсменов, участвовавших в соревнованиях в России

Информация об участии нарвских боксеров в соревнованиях в России поступила порталу „Секундомер“ от Паэмурруской спортшколы (ПСШ) в 11 часов. Однако спустя два часа, после запроса комментария у руководства ПСШ и представителей службы по культуре и спорту Нарвского горуправления, они получили новое пресс-сообщение от ПСШ с просьбой считать информацию о боксе ошибочной. На вопрос от „Секундомера“ о том, действительно ли нарвские боксеры участвовали в соревнованиях в Великих Луках, ПСШ ответила: „Участвовали, но об этом писать не надо“.