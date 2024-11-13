Союз бокса Эстонии наказал спортсменов, участвовавших в соревнованиях в России
На последнем заседании правления Союз бокса Эстонии были рассмотрены несколько важных вопросов. Среди прочего, была назначена санкция для эстонских спортсменов и тренера, которые участвовали в соревнованиях в России. Однако самой большой проблемой является бюджет на следующий год, так как государственное финансирование для Союза бокса Эстонии сократится на целых 80%.
В середине октября стало известно, что в соревнованиях по боксу, прошедших на территории России, приняли участие ученики нарвской спортшколы Паэмурру (ПСШ) из Нарвы.
Информация об участии нарвских боксеров в соревнованиях в России поступила порталу „Секундомер“ от Паэмурруской спортшколы (ПСШ) в 11 часов. Однако спустя два часа, после запроса комментария у руководства ПСШ и представителей службы по культуре и спорту Нарвского горуправления, они получили новое пресс-сообщение от ПСШ с просьбой считать информацию о боксе ошибочной. На вопрос от „Секундомера“ о том, действительно ли нарвские боксеры участвовали в соревнованиях в Великих Луках, ПСШ ответила: „Участвовали, но об этом писать не надо“.