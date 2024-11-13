В Латвии украинцы пытались перевезти через границу нелегалов на машине, раскрашенной в цвета пограничной службы. Как за это наказали бы в Эстонии?

В начале месяца латвийский Delfi писал , что местные пограничники остановили микроавтобус с группой нелегалов. Автомобиль был раскрашен в цвета Государственной пограничной службы Латвии, при этом регистрационный номер также совпадал с номерами этой службы.

Пограничники установили, что украинцы пытались перевезти 25 нелегалов азиатского происхождения, которые незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу. По делу начат уголовный процесс.

В Эстонии, согласно §259 Пенитенциарного кодекса , за незаконную переправку иностранца через государственную границу Эстонской Республики или временную линию контроля предусмотрено наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.

За то же деяние, если оно совершено с условием, что жизнь или здоровье иностранца при переправке через границу подвергаются опасности, наказанием является денежный штраф или лишение свободы на срок от одного до семи лет.

Что касается использования или управления транспортным средством, на которое была незаконно нанесена цветовая схема, похожая на схему оперативного транспортного средства, в том числе полиции, то §426 Пенитенциарного кодекса предусматривает за это нарушение штраф до 1200 евро или арест.

Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются штрафом в размере до 3200 евро.

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