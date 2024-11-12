Последнее усилие. Сегодня Кая Каллас выступает перед Европарламентом. Вставят ли ей палки в колеса?

Последнее усилие, и цель наконец будет достигнута: сегодня, после трех часов проверки нервов и знаний, Кая Каллас будет утверждена в качестве следующего Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, а также вице-президента Европейской комиссии.