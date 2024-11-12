Новости Эстонии
12.11.2024, 11:15

Последнее усилие. Сегодня Кая Каллас выступает перед Европарламентом. Вставят ли ей палки в колеса?

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На настоящий момент позиция Каи Каллас кажется относительно безопасной, и эксперты не предвидят никаких серьезных сюрпризов.
На настоящий момент позиция Каи Каллас кажется относительно безопасной, и эксперты не предвидят никаких серьезных сюрпризов.
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Последнее усилие, и цель наконец будет достигнута: сегодня, после трех часов проверки нервов и знаний, Кая Каллас будет утверждена в качестве следующего Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, а также вице-президента Европейской комиссии.

Кая Каллас вот-вот заменит Жозепа Борреля на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (издание Politico называло этот пост самым бессмысленным). Сегодня после трехчасового выступления перед евродепутатами Каллас будет наконец окончательно утверждена. После этого Европарламенту останется только утвердить Еврокомиссию полностью.

Кая Каллас, претендующая на пост Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и вице-президента Европейской комиссии, одна из последних, кого выслушают члены Комиссии, собранной Урсулой фон дер Ляйен. В ходе слушаний будут изучаться общая компетентность кандидата, его приверженность Европе, конкретные знания своего портфеля и наличие или отсутствие у действующего президента конфликта интересов.

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