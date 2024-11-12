12.11.2024, 11:15
Последнее усилие. Сегодня Кая Каллас выступает перед Европарламентом. Вставят ли ей палки в колеса?(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Последнее усилие, и цель наконец будет достигнута: сегодня, после трех часов проверки нервов и знаний, Кая Каллас будет утверждена в качестве следующего Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, а также вице-президента Европейской комиссии.
Кая Каллас вот-вот заменит Жозепа Борреля на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (издание Politico называло этот пост самым бессмысленным). Сегодня после трехчасового выступления перед евродепутатами Каллас будет наконец окончательно утверждена. После этого Европарламенту останется только утвердить Еврокомиссию полностью.
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