ПРЯМО СЕЙЧАС | Кая Каллас выступает перед Европарламентом: „Это будут непростые 5 лет“

Каллас также спросили, как она видит будущее Палестины. Каллас ответила, что Израиль должен соблюдать принципы, на которых было основано государство: безопасность и справедливость. „Это означает, что палестинцы также имеют право голоса в регионе“, - сказал Каллас, подчеркнув, что стороны должны в первую очередь сосредоточиться на прекращении огня, освобождении заложников, гуманитарной помощи и сдержанности всех сторон. После этого можно будет начать работу над дальнейшими действиями.

Затем пошли вопросы. Первый вопрос касался США: как и когда Каллас будет общаться с будущим президентом Дональдом Трампом в следующем году? Каллас ответила, что уже встречалась с будущим вице-президентом США и сказала, что свяжется с Трампом до его вступления в должность.

„Мы должны работать каждый день, сегодня, завтра - столько, сколько потребуется“, - сказала Каллас, имея в виду подход „столько, сколько потребуется“ в поддержке Украины как военной, так и гуманитарной помощью.

„Это будут непростые 5 лет“, - сказала Каллас, имея в виду Россию, Китай, Иран и выделяя два главных приоритета: войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

„Я никогда не думала, что окажусь перед вами, но вот я здесь“, - сказала Каллас в качестве вступительного слова. „Для меня ЕС означает прежде всего свободу - прошлое Эстонии научило нас, что значит жить без нее“, - сказала она, начав свою речь с демонстрации своей европейской приверженности.

По эстонскому времени слушания проходят в промежутке с 10 до 13 часов. Трехчасовой опрос состоится перед комитетами Европарламента по иностранным делам, по развитию, по международной торговле, по правам женщин и гендерному равноправию, а также подкомитетами по безопасности и обороне и по правам человека. Из эстонских депутатов смогут задать вопросы Урмас Паэт и Свен Миксер, которые оба входят в комитет по иностранным делам.

Чем Каллас отличается от своих предшественников? „Я просто... другая“, - с легкой ухмылкой парировала Каллас, вызвав смех в зале.

„Если агрессия где-то оправдывает себя, то это будет приглашением, чтобы использовать ее где-то еще. Об этом мы беспокоимся“, - подвела она итог.

„Все хотят мира. Но тут есть разница. Мы хотим устойчивый мир. Если мы просто пойдем на уступки агрессору и скажем „окей, бери что хочешь“, тогда все агрессоры и потенциальные агрессоры во всем мире поймут, что это того стоит - пойти на территорию соседа, убить их людей или убить своих людей, и в итоге выйдешь из этого с большим, чем у тебя было до этого. Поэтому мы говорим, что нужно поддерживать Украину и не поддаваться России“, - добавила Каллас, на что зал аплодировал ей.

Каллас отметила, что нужно больше помогать Украине, но конкретного плана, как помочь Украине в войне с РФ, она не предоставила.

Каллас высоко оценила нынешнюю возможность государств-членов ЕС пересматривать санкции в отношени РФ каждые шесть месяцев, но высказалась за изменение системы и заявила, что поддерживает идею сделать санкции постоянными.

„Нам нужно собраться и показать, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Если мы посмотрим на то, что происходит в России - конечно же, их нарратив гласит, что санкции не работают и нет никакого эффекта, но это не так - они пробуют продержаться дольше Европы и союзников Украины. Мы не должны им это позволить, иначе под угрозой окажется безопасности как Европы, так и мира“, - отметила Каллас.

В чем заключается стратегия Каллас в отношении НАТО? „Европейский союз и НАТО играют две разные роли“, - отметила Каллас, „Задача ЕС - обеспечить функционирование оборонной промышленности и наличие потенциала в случае необходимости“. Каллас не поддерживает создание параллельной НАТО военной структуры - она не будет успешно работать в случае возникновения военной ситуации.

На фоне экономических трудностей в Германии, представитель страны также поднял вопрос скандале вокруг мужа Каллас и его бизнесе с перевозками в РФ. „Не все страны соблюдают санкции“, - подчеркнул немецкий евродепутат, ссылаясь на скандал и отметив, что немецкие семьи беспокоятся о своем будущем и средствах к существованию в результате политики, за которую Каллас, будучи премьер-министром Эстонии, также несет ответственность.

Тот же евродепутат привел довод о том, что санкции принесут больше вреда ЕС, чем России. „Как вы можете оправдывать санкции против России, когда ваш собственный муж ведет бизнес с Россией?“ В зале раздался ропот, один человек захлопал в ладоши.

„Это российский нарратив, который вы повторяете. С российской экономикой не все в порядке“, - сказала Каллас, вызвав аплодисменты в зале.После этого Каллас привела цифры о российской экономике и финансировании военной машины РФ.

Что касается скандала с ее мужем и перевозками в Россию, Каллас заявила, что любые обвинения в ведении бизнеса с Россией абсолютно ложны. „Это было тщательно расследовано в эстонских СМИ. Любой, кто хочет ознакомиться с фактами, может это сделать“, - заключила она.

Вопрос на „секретном языке“

Задал вопрос Каллас и Евродепутат от Эстонии Урмас Паэт. Он начал говорить на эстонском языке, назвав его „секретным языком“. Паэт пошутил, что наконец появился верховный представитель по иностранным делам, с которым можно говорить по-эстонски - он пытался сделать это с предшественником Каллас Боррелем, но из этого ничего не вышло.

Сам вопрос касался гибридной войны России против Европы. „Все больше и больше авторитарных режимов сотрудничают друг с другом, в то время как внешнеполитический потенциал ЕС не на том уровне, на котором он должен быть, - сказал Паэт, отметив, что потенциал ЕС выше. Как же можно объединить элементы внешней политики ЕС - дипломатию, сотрудничество по развитию, внешнюю торговлю, сотрудничество в сфере обороны - таким образом, чтобы они успешно работали вместе?﻿