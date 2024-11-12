„Это будут непростые 5 лет“. Кая Каллас выступила перед Европарламентом и ответила на животрепещущие вопросы(10)
На самую высокую должность в карьере ее утвердят всего через несколько часов: претендующая на пост верховного представителя по иностранным делам Кая Каллас выступает перед Европарламентом, чтобы ответить на вопросы депутатов. Смотрите прямую трансляцию!
По эстонскому времени слушания проходили в промежутке с 10 до 13 часов. Трехчасовой опрос состоялся перед комитетами Европарламента по иностранным делам, по развитию, по международной торговле, по правам женщин и гендерному равноправию, а также подкомитетами по безопасности и обороне и по правам человека. Из эстонских депутатов право задать вопросы было у Урмаса Паэта и Свена Миксера, каждый из которых входит в комитет по иностранным делам.
„Я никогда не думала, что окажусь перед вами, но вот я здесь“, - сказала Каллас в качестве вступительного слова. „Для меня ЕС означает прежде всего свободу - прошлое Эстонии научило нас, что значит жить без нее“, - сказала она, начав свою речь с демонстрации своей европейской приверженности.
„Это будут непростые 5 лет“, - сказала Каллас, имея в виду Россию, Китай, Иран и выделяя два главных приоритета: войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.
„Мы должны работать каждый день, сегодня, завтра - столько, сколько потребуется“, - сказала Каллас, имея в виду, что подход „столько, сколько потребуется“, необходим в поддержке Украины как военной, так и гуманитарной помощью.
Украине должен быть гарантирован четкий путь в Евросоюз, заявила Каллас и вновь подчеркнула необходимость победы Украины в войне с РФ.
США, Израиль и НАТО
Затем пошли вопросы. Первый вопрос касался США: как и когда Каллас будет общаться с будущим президентом Дональдом Трампом в следующем году? Каллас ответила, что уже встречалась с будущим вице-президентом США и сказала, что свяжется с Трампом до его вступления в должность.
Каллас также спросили, как она видит будущее Палестины. Каллас ответила, что Израиль должен соблюдать принципы, на которых было основано государство: безопасность и справедливость. „Это означает, что палестинцы также имеют право голоса в регионе“, - сказал Каллас, подчеркнув, что стороны должны в первую очередь сосредоточиться на прекращении огня, освобождении заложников, гуманитарной помощи и сдержанности всех сторон. После этого можно будет начать работу над дальнейшими действиями.
В чем заключается стратегия Каллас в отношении НАТО? „Европейский союз и НАТО играют две разные роли, - отметила Каллас. - Задача ЕС - обеспечить функционирование оборонной промышленности и наличие потенциала в случае необходимости“. Каллас не поддерживает создание параллельной НАТО военной структуры - она не будет успешно работать в случае возникновения военной ситуации.
„Права человека - фундаментальный принцип Евросоюза“, - отметила Каллас.
Поддержка Украины
„Нам нужно собраться и показать, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Если мы посмотрим на то, что происходит в России - конечно же, их нарратив гласит, что санкции не работают и нет никакого эффекта, но это не так - они пробуют продержаться дольше Европы и союзников Украины. Мы не должны им это позволить, иначе под угрозой окажется безопасность как Европы, так и мира“, - отметила Каллас.
Каллас высоко оценила нынешнюю возможность государств-членов ЕС пересматривать санкции в отношении РФ каждые шесть месяцев, но высказалась за изменение системы и заявила, что поддерживает идею сделать санкции постоянными.
Каллас отметила, что нужно больше помогать Украине, но конкретного плана, как помочь Украине в войне с РФ, она не предоставила.
„Все хотят мира. Но тут есть разница. Мы хотим устойчивый мир. Если мы просто пойдем на уступки агрессору и скажем „окей, бери что хочешь“, тогда все агрессоры и потенциальные агрессоры во всем мире поймут, что это того стоит - пойти на территорию соседа, убить их людей или убить своих людей, и в итоге выйдешь из этого, получив больше, чем у тебя было до этого. Поэтому мы говорим, что нужно поддерживать Украину и не поддаваться России“, - добавила Каллас, на что зал ей аплодировал.
„Если агрессия где-то оправдывает себя, то это будет приглашением, чтобы использовать ее где-то еще. Об этом мы беспокоимся“, - подвела она итог.
Скандал с мужем Каллас
Чем Каллас отличается от своих предшественников? „Я просто... другая“, - с легкой ухмылкой парировала Каллас, вызвав смех в зале.
На фоне экономических трудностей в Германии представитель страны также поднял вопрос скандале вокруг мужа Каллас и его бизнесе с перевозками в РФ. „Не все страны соблюдают санкции“, - подчеркнул представитель партии немецкой AfD, ссылаясь на скандал и отметив, что немецкие семьи беспокоятся о своем будущем и средствах к существованию в результате политики, за которую Каллас, будучи премьер-министром Эстонии, также несет ответственность.
Тот же представитель привел довод о том, что санкции принесут больше вреда ЕС, чем России. „Как вы можете оправдывать санкции против России, когда ваш собственный муж ведет бизнес с Россией?“ В зале раздался ропот, один человек захлопал в ладоши.
„Это российский нарратив, который вы повторяете. С российской экономикой не все в порядке“, - сказала Каллас, вызвав аплодисменты в зале. После этого Каллас привела цифры о российской экономике и финансировании военной машины РФ.
Что касается скандала с ее мужем и перевозками в Россию, Каллас заявила, что любые обвинения в ведении бизнеса с Россией абсолютно ложны. „Это было тщательно расследовано в эстонских СМИ. Любой, кто хочет ознакомиться с фактами, может это сделать“, - заключила она.
Вопрос на „секретном языке“
Задал вопрос Каллас и Евродепутат от Эстонии Урмас Паэт. Он начал говорить на эстонском языке, назвав его „секретным языком“. Паэт пошутил, что наконец появился верховный представитель по иностранным делам, с которым можно говорить по-эстонски - он пытался сделать это с предшественником Каллас Боррелем, но из этого ничего не вышло.
Сам вопрос касался гибридной войны России против Европы. „Все больше и больше авторитарных режимов сотрудничают друг с другом, в то время как внешнеполитический потенциал ЕС не на том уровне, на котором он должен быть“, - сказал Паэт, отметив, что потенциал ЕС выше. Как же можно объединить элементы внешней политики ЕС - дипломатию, сотрудничество по развитию, внешнюю торговлю, сотрудничество в сфере обороны - таким образом, чтобы они успешно работали вместе?
Каллас ответила, что нельзя закрывать глаза на сотрудничество между Россией, Ираном, Северной Кореей и Китаем. Внутри ЕС необходимо развивать взаимодействие как между различными учреждениями, так и внутри них. Каллас подчеркнула, что в ходе обсуждений с различными назначенными комиссарами у нее сложилось положительное впечатление, что сотрудничество будет очень хорошим. Каллас считает, что новая структура Еврокомиссии будет способствовать сотрудничеству. „Я считаю, что мы на правильном пути“, - сказала Каллас.
Предпочитает один военный конфликт другому?
„Нам всем нужно больше инвестировать в оборону, - подчеркнула Каллас. - Когда я посещаю европейские страны, которые более нейтрально относятся к войне [Украины с Россией], у меня иногда спрашивают, мол, вы так близко к войне, как у вас там дела? А я привожу в пример географическое расстояние и отвечаю, что вы намного ближе к войне, чем мы, что касается расстояния. Поэтому это касается нас всех“.
В зале был поднят вопрос о ситуации в Нагорном Карабахе. Каллас пообещала на новом посту уделить время встречам со сторонами как в Армении, так и в Азербайджане - мир и стабильность в соседнем регионе важны для Европейского союза, сказала она.
Каллас вновь спросили о конфликте Израиля с Палестиной. Она отметила, что в контексте международного гуманитарного права недопустимо нападать на гражданское население или гражданскую инфраструктуру, и признала, что это происходит постоянно и что это душераздирающе. ЕС может сосредоточиться на оказании гуманитарной помощи Газе, сказала Каллас, добавив, что это должно быть сделано в сотрудничестве со странами региона, а также с США.
Каллас не осудила действия израильских войск, хотя у задававших вопросы возникло конкретное сравнение с тем, как Каллас критиковала, например, действия российских войск в Украине, что продолжает вызывать вопрос: одинаково ли Каллас заботится обо всех геополитических конфликтах или она предпочитает один другому в силу своего бэкграунда?
Когда же закончится война в Украине? „Когда Россия поймет, что совершила ошибку. Как она поняла в Афганистане, когда отозвала войска, поняв, что не сможет победить“, - констатировала Каллас.
Китай и Беларусь
Евродепутат Свен Миксер на эстонском языке пожелал Кае Каллас удачи в будущей тяжелой работе и спросил о планах Каллас по сотрудничеству с США и политике в отношении Китая. Каллас подчеркнула, что США - крупнейший союзник Европы: „Не мы выбираем президента для своих союзников, поэтому мы должны работать со всеми администрациями, что у нас получалось и, я уверена, будет получаться“.
Если США волнуется насчет Китая, то им также нужно волноваться насчет России, считает она. Что касается Китая, то ЕС нужно относиться к нему больше как к конкуренту и сопернику, необходимо снизить риски, но также перестать недооценивать свою силу, ведь ЕС также является крупной экономической силой.
В мире больше людей живет под авторитарным режимом, чем в демократии, подчеркнула Каллас: „В демократии нельзя развязывать войны, потому что люди скажут, что на это нет мандата. Зато в автократии можно. Поэтому мы должны прикладывать усилия, чтобы автократические режимы не победили“.
Каллас задали вопрос касательно Беларуси. По ее словам, ЕС постоянно поддерживает контакт с белорусской оппозицией, а она сама лично встречалась со Светланой Тихановской, поэтому будут продолжаться обсуждения того, как поддержать демократическую волю белорусского народа.
После вступления в должность Каллас пообещала собрать министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения подхода к Ирану и наладить взаимодействие с другими союзниками по этому вопросу.
Действенны ли санкции?
Было отмечено, что западные детали все еще можно найти в российских ракетах, разрушающих дома и жизни людей в Украине, что свидетельствует о том, что сегодняшние санкции работают недостаточно эффективно. Что может сделать Европейский союз для того, чтобы продукция западного производства не оказалась на поле боя в Украине?
Каллас отметила, что в отношении России, безусловно, будут приняты дополнительные санкционные пакеты. Что касается того, что западные компании сами находят способы обойти санкции и продавать товары в Россию, Каллас подчеркнула, что здесь нужно работать над общим пониманием - смотреть дальше капитализма и думать о том, что в результате таких действий нам всем в будущем придется заплатить гораздо большую цену, чем сорвавшиеся бизнес-сделки.
Каллас отметила, что Минские соглашения не принесли мира - они принесли новую войну, поэтому ЕС не заинтересован в таких временных соглашениях.
Каллас также процитировала слова историка Тимоти Снайдера, который сказал, что для того, чтобы страна стала лучше, ей нужно проиграть свою последнюю колониальную войну. „А Россия еще никогда не проигрывала последнюю колониальную войну. Мы должны сделать все, чтобы она проиграла ее сейчас“.
По поводу использования российских активов для восстановления Украины Каллас сказала: „Я не считаю справедливым, чтобы наши налогоплательщики платили за то, что мы не разрушаем - значит, Россия тоже должна за это платить“.
Она отметила, что использование российских активов возможно: „Это можно сделать, и мы должны добиться этого как можно скорее - это приведет к прекращению войны“.
Каллас подчеркнула, что ЕС должен показать странам Юга разницу, которую может принести сотрудничество, например, между ЕС и Китаем. „Мы пытаемся помочь этим странам, помогая им использовать собственные ресурсы на благо своего народа, учитывая при этом экологические аспекты. Но китайские инвестиции в Сербии показывают, что они не заботятся о людях и их здоровье“, - сказала Каллас, подчеркнув, что ЕС должен показать разницу, которую мы привносим - качество жизни, которое мы обеспечиваем.
„Мы сильнее, когда мы едины“
Заключительные слова Каллас Европарламенту: „Спасибо, это был очень интересный опыт. Быть на вашем месте было явно удобнее, чем на моем - по крайней мере, сейчас я так чувствую. Тем не менее, спасибо за интенсивное обсуждение.
Я думаю, что, будучи союзником этой палаты, я продолжу сотрудничать с вами над аспектами различного характера. У всех вас очень разные области компетенции и всегда очень интересно учиться у вас. Я действительно готова слушать.
В конце я хочу вновь подчеркнуть: мы сильнее, когда мы едины. Я имею в виду не только 27 стран, что есть в Европе, но и различные учреждения. Мы работаем как „команда Европы“ ради одной и той же цели - чтобы в Европе было безопасно и мы могли гарантировать нашим гражданам более счастливое и лучшее будущее, а нашим соседним странам - безопасность и мир, который нам всем необходим.
Еще раз спасибо, и я надеюсь, что вы утвердите меня в этой должности, чтобы мы могли работать сообща“.
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