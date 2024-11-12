Новости Эстонии
12.11.2024, 12:25

Личный троллейбус в глазах закона является автобусом. Продолжается спор с водителем необычного транспортного средства

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По словам водителя, он ездит на троллейбусе каждый день
По словам водителя, он ездит на троллейбусе каждый день
ФОТО: Kuvatõmmis | YouTube

Несколько недель назад в социальных сетях стало вирусным видео с полицейскими, остановившими мужчину, который использовал троллейбус в качестве личного автомобиля. По данным Департамента транспорта, движение транспортного средства было незаконным, в полиции заявили, что в глазах закона это автобус, но производство продолжили.

В ходе беседы полицейских с управлявшим троллейбусом мужчиной выяснилось, что водителя и раньше уже останавливали, но ездить не запрещали. На сей раз полиция решила составить на мужчину протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством без регистрационного номера и без регистрации.

Полиция также возбудила производство по расследованию того, является ли вождение такого транстпортного средства законным или нет. По словам представителя Пыхьяской префектуры Елены Мирошниченко, в ходе процедуры выяснилось, что это все-таки автобус, поскольку троллейбус был переоборудован и не использовалась элекролиния контактной сети.

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