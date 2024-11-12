Личный троллейбус в глазах закона является автобусом. Продолжается спор с водителем необычного транспортного средства

В ходе беседы полицейских с управлявшим троллейбусом мужчиной выяснилось, что водителя и раньше уже останавливали, но ездить не запрещали. На сей раз полиция решила составить на мужчину протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством без регистрационного номера и без регистрации.