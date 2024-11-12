Новости Эстонии
12.11.2024, 09:10

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Во вторник погоду в Эстонии определит ложбина пониженного давления, будет накрапывать дождь

 
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: Maya Kruchankova | Shutterstock

На начавшейся неделе погода будет преимущественно облачной и дождливой. В конце недели может пойти мокрый снег, пишет Maaleht.

Во вторник, 12 ноября, через Эстонию смещается ложбина пониженного атмосферного давления, во многих местах пройдет небольшой дождь. В материковой части страны будет дуть слабый, на побережье умеренный ветер западных направлений. Днем температура воздуха 3-7 градуса.

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