12.11.2024, 09:10
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Во вторник погоду в Эстонии определит ложбина пониженного давления, будет накрапывать дождь
ФОТО: | Shutterstock
На начавшейся неделе погода будет преимущественно облачной и дождливой. В конце недели может пойти мокрый снег, пишет Maaleht.
Во вторник, 12 ноября, через Эстонию смещается ложбина пониженного атмосферного давления, во многих местах пройдет небольшой дождь. В материковой части страны будет дуть слабый, на побережье умеренный ветер западных направлений. Днем температура воздуха 3-7 градуса.
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