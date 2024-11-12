Центристская партия хочет вернуть автобусный маршрут №65 в Таллинне

Депутат Таллиннского городского собрания Калле Кландорф объяснил, что автобусный маршрут №65 соединял северные и южные части Ласнамяэ. „Для жителей Ласнамяэ этот маршрут обеспечивал важные прямые связи с рабочими местами, школами, детскими садами, кружками и медицинскими учреждениями“, – сказал Кландорф, добавив, что закрытие маршрута 21 октября текущего года вызвало недовольство среди жителей.

„По инициативе местных жителей за короткое время были собраны тысячи подписей, чтобы продемонстрировать городской власти четкое желание и потребность ласнамяэвцев в восстановлении маршрута. Ликвидация автобусного маршрута №65 значительно ухудшило условия жизни и транспортную ситуацию в Ласнамяэ – многие жители, включая детей, молодежь и пожилых людей, потеряли прямое и безопасное сообщение с важными учреждениями. Это усиливает зависимость от автомобилей, что перегружает дороги и делает транспортную сеть района менее удобной и более опасной“, – добавил Калле Кландорф.

„Жители, которые ранее пользовались автобусным маршрутом №65, чтобы добраться до школы, тренировки, работы или даже аэропорта, теперь вынуждены сталкиваться с неудобными пересадками и более длинными маршрутами. Это особенно касается молодежи и пожилых людей, для которых прямой маршрут был необходим. Например, автобусный маршрут №65 был единственным прямым маршрутом для детей и молодежи, проживающих в районах улиц Юмера и Раадику, чтобы добраться до школ или кружков на Линнамяэ, Лаагна и Тондираба. Без маршрута №65 им стало трудно и часто небезопасно переходить оживленные автомобильные дороги, что может увеличить риск дорожно-транспортных происшествий. Таким образом, путь детей в школу стал не только более длинным, но и значительно более опасным“, – добавил Кландорф.