11.11.2024, 17:21
Рийгикогу отклонил законопроект о дополнительных выходных. Март Хельме вспомнил царскую Россию с обилием праздников(24)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Рийгикогу рассмотрели законопроект, предлагающий переносить выходной на следующий за ним рабочий день, если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье. Депутаты обсудили налоговую нагрузку и экономические последствия, но в итоге на первом чтении законопроект отклонили — 43 голоса „за“ и 24 „против“.
В понедельник в Рийгикогу состоялось чтение законопроекта о внесении изменений в Закона о государственных праздниках и знаменательных датах.
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