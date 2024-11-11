Новости Эстонии
11.11.2024, 17:21

Рийгикогу отклонил законопроект о дополнительных выходных. Март Хельме вспомнил царскую Россию с обилием праздников

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Рийгикогу.
Рийгикогу.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В Рийгикогу рассмотрели законопроект, предлагающий переносить выходной на следующий за ним рабочий день, если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье. Депутаты обсудили налоговую нагрузку и экономические последствия, но в итоге на первом чтении законопроект отклонили — 43 голоса „за“ и 24 „против“.

В понедельник в Рийгикогу состоялось чтение законопроекта о внесении изменений в Закона о государственных праздниках и знаменательных датах.

Законопроект был инициирован фракцией EKRE. Как пояснила Эвелин Пооламетс (EKRE), законопроект предусматривает предоставлять дополнительный выходной на следующий рабочий день, если национальный или государственный праздник приходится на еженедельный выходной день.

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