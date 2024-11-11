Рийгикогу отклонил законопроект о дополнительных выходных. Март Хельме вспомнил царскую Россию с обилием праздников

В Рийгикогу рассмотрели законопроект, предлагающий переносить выходной на следующий за ним рабочий день, если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье. Депутаты обсудили налоговую нагрузку и экономические последствия, но в итоге на первом чтении законопроект отклонили — 43 голоса „за“ и 24 „против“.