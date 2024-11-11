Утрата доверия: Таллиннская горуправа освободила от должности директора Дома учителя

Решение об освобождении Вимберг от должности принято по веским причинам, связанным с утратой доверия между работодателем и сотрудником. Вимберг прекратила работу 31 октября 2024 года.

Освобожденная от должности Кристи Вимберг получит предусмотренную законом компенсацию за неиспользованные дни отпуска, других выплат, связанных с увольнением, не предусмотрено.

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