11.11.2024, 16:30
Утрата доверия: Таллиннская горуправа освободила от должности директора Дома учителя
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
Сегодня на внеочередном заседании городская управа Таллинна утвердила распоряжение, в соответствии с которым Кристи Вимберг освобождается от должности директора Таллиннского Дома учителя с 1 ноября 2024 года.
Решение об освобождении Вимберг от должности принято по веским причинам, связанным с утратой доверия между работодателем и сотрудником. Вимберг прекратила работу 31 октября 2024 года.
Освобожденная от должности Кристи Вимберг получит предусмотренную законом компенсацию за неиспользованные дни отпуска, других выплат, связанных с увольнением, не предусмотрено.
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