Финансовая комиссия внесла изменения в базовый закон о государственном бюджете

Ко второму чтению инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о государственном бюджете( 511 SE ) от оппозиции поступило 17 предложений о внесении поправок, которые финансовая комиссия не поддержала, но содержание некоторых поправок было частично учтено в изменениях, предложенных самой комиссией.

„Финансовая комиссия предложила к законопроекту две поправки. При их составлении были учтены замечания канцлера права и государственного контролера по базовому закону о государственном бюджете“, – сказала председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн.

„Для того, чтобы сделать документ более понятным и прозрачным, расходы в бюджете будут дополнительно распределены в соответствии с государственными учреждениями; будут выделены семь статей расходов. Также отдельно будут указаны проистекающие из законов пособия“, – сказала Аккерманн. Она добавила, что финансовая комиссия изменила срок вступления закона в силу. Согласно соответствующему положению, закон вступит в силу на следующий день после его публикации в „Riigi Teataja“. Законопроект привязан к проекту закона о государственном бюджете на 2025 г.

Заместитель председателя финансовой комиссии Андрей Коробейник сказал, что внесенные поправки – это лишь половина из необходимого. „Распределение расходов и пояснения должны быть более подробными“, – сказал он.

Законопроект призван улучшить прозрачность государственного бюджета, ввиду чего будет изменено положение, касающееся принципов деления бюджета. Помимо распределения расходов по видам деятельности, будет добавлено их распределение в соответствии с экономической составляющей по каждому учреждению. Ранее эта информация была включена в пояснительную записку. В связи с изменением правовых актов ЕС будет упразднено действующее в отношении правительства требование о составлении и одобрении программы стабильности.