Работавший в таллиннской школе педофил досрочно выходит на свободу

В частности, в минувшую пятницу вступило в силу решение Харьюского уездного суда, в котором сказано, что Кентс условно-досрочно освобождается от отбывания наказания с испытательным сроком до 21 апреля 2026 года. В течение первых трех месяцев за ним будет осуществляться электронное наблюдение. Также он будет находиться под наблюдением инспектора по криминальному надзору.