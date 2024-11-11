11.11.2024, 15:15
Работавший в таллиннской школе педофил досрочно выходит на свободу
ФОТО: PPA, Vallo Kruuser
Педофил Андрес Кентс (60 лет) по решению суда является теперь свободным человеком. До этого свое одобрение дали также тюрьма и прокуратура. По оценке правоохранительных органов, такое решение даст Кентсу возможность доказать, что он в дальнейшем сможет жить законопослушной жизнью.
В частности, в минувшую пятницу вступило в силу решение Харьюского уездного суда, в котором сказано, что Кентс условно-досрочно освобождается от отбывания наказания с испытательным сроком до 21 апреля 2026 года. В течение первых трех месяцев за ним будет осуществляться электронное наблюдение. Также он будет находиться под наблюдением инспектора по криминальному надзору.
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