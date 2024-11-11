Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В жилом доме разрушен подъезд с первого по пятый этажи

По предварительным данным, ранены восемь человек. Среди пострадавших двое детей, 10-летняя девочка и 11-летний мальчик, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Трое пострадавших госпитализированы — это 11-летний мальчик и женщины 58 и 75 лет. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят разбор завалов, под ними могут быть люди.

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки в Николаеве погибли пять человек, а в результате авиаудара по Запорожью погиб мужчина.

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