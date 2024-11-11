ФОТО и ВИДЕО | В результате российской атаки в Николаеве погибли пять человек

В результате атаки БПЛА разрушен частный одноэтажный дом, возник пожар. Также разрушена квартира на четвертом этаже четырехэтажного дома.

В настоящее время известно о пяти погибших. На месте работают психологи ДСНС, к ним обратились 22 человека.

Спасатели ликвидировали возгорания площадью 60 и 150 м2.

Также 11 ноября в 01:30 российские войска нанесли три авиаудара по Запорожью.

По предварительным данным, погиб мужчина, девять человек обратились к врачам за медицинской помощью из-за травм. Среди пострадавших - девочка 15 лет и два мальчика 4 и 17 лет.

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