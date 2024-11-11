11.11.2024, 15:35
ФОТО | Спасатели помогли собаке выбраться из опасного люка
ФОТО: Lääne päästekeskus
Спасатели Ляэнеского спасательного центра оперативно выехали на вызов, чтобы помочь собаке, которая упала в канализационный люк на территории старой больницы в Пярну.
В пятницу в 17:39 спасатели получили вызов на территорию старой больницы на улице Силлутисе в Пярну, где слышался лай собаки. По прибытии они обнаружили животное, которое упало в канализационный люк. Собака не пострадала и была передана своему владельцу. Владельцу территории рекомендовано надежно закрыть дренажные колодцы и ограничить доступ на территорию, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.
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