ЧП и криминал
11.11.2024, 15:35

ФОТО | Спасатели помогли собаке выбраться из опасного люка

 
Спасение собаки в Пярну
Спасение собаки в Пярну
ФОТО: Lääne päästekeskus

Спасатели Ляэнеского спасательного центра оперативно выехали на вызов, чтобы помочь собаке, которая упала в канализационный люк на территории старой больницы в Пярну.

В пятницу в 17:39 спасатели получили вызов на территорию старой больницы на улице Силлутисе в Пярну, где слышался лай собаки. По прибытии они обнаружили животное, которое упало в канализационный люк. Собака не пострадала и была передана своему владельцу. Владельцу территории рекомендовано надежно закрыть дренажные колодцы и ограничить доступ на территорию, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.

Спасение собаки в Пярну

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