ФОТО | Спасатели помогли собаке выбраться из опасного люка

В пятницу в 17:39 спасатели получили вызов на территорию старой больницы на улице Силлутисе в Пярну, где слышался лай собаки. По прибытии они обнаружили животное, которое упало в канализационный люк. Собака не пострадала и была передана своему владельцу. Владельцу территории рекомендовано надежно закрыть дренажные колодцы и ограничить доступ на территорию, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.