Ночью в Старом Таллинне в разных местах загорелись три автомобиля. Речь может идти о поджоге

Руководитель службы по расследованию тяжких преступлений уголовного бюро Пыхьяской префектуры Марью Тооминг подтвердила, что случаи, о которых сообщалось в социальных сетях, имели место.

Так, около часа ночи поступило сообщение о горящем на улице Мюйривахе легковом автомобиле Kia Ceed. В два часа загорелся автомобиль Mercedes Benz на улице Вене, а около пяти часов поступило сообщение, что на Олевимяги горит BMW X3. Кроме этого оказались повреждены три автомобиля, находившиеся рядом со сгоревшими машинами.

„Полицейские отреагировали на все вызовы и начали расследование с целью выяснения обстоятельств возгорания транспортных средств. Собранные на месте доказательства и записи с камер наблюдения указывают на то, что речь может идти о поджоге. На основании предварительных доказательств в субботу вечером полиция задержала двух мужчин в возрасте 21 и 28 лет. Им предъявили подозрение в порче имущества“, — сообщила Тооминг.

Прокуратура ходатайствует у Харьюского уездного суда об аресте подозреваемых. Конкретные обстоятельства дела будут установлены в ходе уголовного производства.

В результате пожаров никто не пострадал.

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