Полуголый мужчина ночью прогуливался по шоссе, а потом напал на полицейских

9 ноября ночью полиция получила сообщение, что в волости Тырва на шоссе Вильянди-Рынгу по краю проезжей части двигается по пояс голый мужчина.

Отреагировавшие на вызов полицейские пообщались с мужчиной, после чего он стал агрессивным и напал на полицейских.

Мужчину задержали.

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