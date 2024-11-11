ЧП и криминал
11.11.2024, 13:15

Полуголый мужчина ночью прогуливался по шоссе, а потом напал на полицейских

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В ночь на субботу в Валгамаа произошел инцидент с применением насилия по отношению к представителям власти.

9 ноября ночью полиция получила сообщение, что в волости Тырва на шоссе Вильянди-Рынгу по краю проезжей части двигается по пояс голый мужчина.

Отреагировавшие на вызов полицейские пообщались с мужчиной, после чего он стал агрессивным и напал на полицейских.

Мужчину задержали.

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