11.11.2024, 13:15
Полуголый мужчина ночью прогуливался по шоссе, а потом напал на полицейских
ФОТО: | Delfi Meedia
В ночь на субботу в Валгамаа произошел инцидент с применением насилия по отношению к представителям власти.
9 ноября ночью полиция получила сообщение, что в волости Тырва на шоссе Вильянди-Рынгу по краю проезжей части двигается по пояс голый мужчина.
Отреагировавшие на вызов полицейские пообщались с мужчиной, после чего он стал агрессивным и напал на полицейских.
Мужчину задержали.
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