В Маарду началось голосование за лучшие идеи конкурса „Сделаем город красивее 2025“

„Благодарю всех жителей Маарду, которые представили свои идеи на конкурс в рамках народного бюджета. В этом году мы получили действительно интересные предложения, среди которых отобрали самые реалистичные и выполнимые проекты, учитывающие нужды жителей“, — сказала мэр Маарду Аурика Син-Керра. „Я рада, что мы вместе сможем воплотить в жизнь идеи, которые сделают городское пространство более удобным и привлекательным. Призываю всех жителей принять участие в голосовании и сделать свой выбор!“, — добавила мэр.

Поданные на конкурс идеи показали, чего, по мнению жителей, не хватает в городе. Маардуская городская управа будет обсуждать и, при возможности, реализует вне рамок данного конкурса идей такие предложения, как, например, освещение в парке Келламяэ, пешеходные переходы на улице Ыунапуу рядом с игровыми площадками, городской календарь с фотографиями.

Идеи, поданные жителями Каллавере:

1. Место для гриля – установить столики для гриля рядом с пляжем на озере Маарду, чтобы люди могли проводить там свое свободное время за приготовлением еды. Столы для гриля должны быть антивандальными. Автор идеи - А.

2. Пешеходный фонтан – современный городской фонтан без обычного водоема, как на Рейди теэ. Не нуждается в консервации на зиму, конструкция антивандальная, а осадки не накапливаются, а стекают в канализацию. Танцующие струи воды подсвечиваются диодами. Возможное место – парк Келламяэ или площадь возле круглой скульптуры на въезде в город. Автор идеи - Ханна

3. Детская площадка – построить для детей большую или несколько маленьких площадок с батутом и различными качелями и горками. Сделать это в старой части Каллавере. Автор идеи - Анна.

4. Пешеходный переход с дополнительным освещением – дополнить переход фонарями внутри асфальтового покрытия и/или мигающим светодиодным дополнительным освещением на „зебре“. Пешеход может сам включить свет, нажав соответствующую кнопку, либо есть автоматическое распознавание на пешеходном переходе. Автор идеи- Анне Кальювеэ.