В Маарду началось голосование за лучшие идеи конкурса „Сделаем город красивее 2025“
31 октября в Маарду завершился прием идей на конкурс „Сделаем город красивее 2025“. Всего Маардуская городская управа получила 21 интересное предложение, из которых конкурсная комиссия выбрала 11, отвечающих условиям конкурса – 7 идей для Каллавере и 4 для Мууга. Каждый житель города Маарду в возрасте от 16 лет может проголосовать за две лучшие идеи с 11 по 30 ноября 2024 года.
„Благодарю всех жителей Маарду, которые представили свои идеи на конкурс в рамках народного бюджета. В этом году мы получили действительно интересные предложения, среди которых отобрали самые реалистичные и выполнимые проекты, учитывающие нужды жителей“, — сказала мэр Маарду Аурика Син-Керра. „Я рада, что мы вместе сможем воплотить в жизнь идеи, которые сделают городское пространство более удобным и привлекательным. Призываю всех жителей принять участие в голосовании и сделать свой выбор!“, — добавила мэр.
Поданные на конкурс идеи показали, чего, по мнению жителей, не хватает в городе. Маардуская городская управа будет обсуждать и, при возможности, реализует вне рамок данного конкурса идей такие предложения, как, например, освещение в парке Келламяэ, пешеходные переходы на улице Ыунапуу рядом с игровыми площадками, городской календарь с фотографиями.
Идеи, поданные жителями Каллавере:
1. Место для гриля – установить столики для гриля рядом с пляжем на озере Маарду, чтобы люди могли проводить там свое свободное время за приготовлением еды. Столы для гриля должны быть антивандальными. Автор идеи - А.
2. Пешеходный фонтан – современный городской фонтан без обычного водоема, как на Рейди теэ. Не нуждается в консервации на зиму, конструкция антивандальная, а осадки не накапливаются, а стекают в канализацию. Танцующие струи воды подсвечиваются диодами. Возможное место – парк Келламяэ или площадь возле круглой скульптуры на въезде в город. Автор идеи - Ханна
3. Детская площадка – построить для детей большую или несколько маленьких площадок с батутом и различными качелями и горками. Сделать это в старой части Каллавере. Автор идеи - Анна.
4. Пешеходный переход с дополнительным освещением – дополнить переход фонарями внутри асфальтового покрытия и/или мигающим светодиодным дополнительным освещением на „зебре“. Пешеход может сам включить свет, нажав соответствующую кнопку, либо есть автоматическое распознавание на пешеходном переходе. Автор идеи- Анне Кальювеэ.
5. Название Маарду буквами – установить в парке Кёоба большие буквы М, А, А, Р, Д, У. Буквы должны быть подсвечены. Автор идеи - Роман.
6. Фонтан в пруду Келламяэ – к имеющемуся в пруду фонтану добавить три-четыре фонтана поменьше с подсветкой. Автор идеи - Сергей.
7. Бинокль на смотровой площадке с видом на телебашню и море – локация – парк Келламяэ. Авто идеи - Диана Г.
Идеи по Мууга
Автономные LED-экраны – в ключевых точках Мууга предлагается установить LED-экраны с встроенными аккумуляторами и солнечными батареями, которые могут работать независимо от электросети. В обычное время экраны будут использоваться для передачи важной информации для жителей Мууга (мероприятия, плановые работы, важные объявления и т.д.). Благодаря автономному питанию, такие экраны можно будет использовать для экстренной информации в любой кризисной ситуации (например, при длительном отключении электричества из-за погодных условий и т.п.). В рамках народного бюджета предлагается установить четыре таких экрана. Автор идеи – Маргот-Хелена Касари.
Дендропарк на Вильяпуу пст –создать дендропарк на зелёной зоне Вильяпуу пст (между улицами Õunapuu и Altmetsa), где будут высажены интересные деревья, кустарники и многолетние цветы. У каждого растения будет табличка с его названием. В дендропарке можно будет отдохнуть на уютных деревянных скамейках-качелях и приятно провести время с друзьями. Также, учитывая, что там часто гуляют с собаками, предлагается установить урны для собачьих отходов. Автор идеи – Меелис Прийметс.
Интересные скамейки на Вильяпуу пст – установить столы и скамейки рядом с общественным грядкой, где можно проводить обмен растениями, а также отдыхать после прогулки или велосипедной поездки. Предлагается разместить различные скамейки и в других местах аллеи Вильяпуу, чтобы появились новые ориентиры (например, „встречаемся у цветной скамейки“). Автор идеи – Тийна Кеемнемяги.
„Умная“ парковка для велосипедов на автобусной остановке Õunapuu в Мууга – предлагается создать современную парковку для велосипедов на автобусной остановке Õunapuu в Мууга. „Умная“ парковка для велосипедов облегчит жителям переход через железную дорогу и дальнейшее использование общественного транспорта; существенно сократит время пешеходного пути; обеспечит безопасность для хранения велосипедов и поддержит лучшую связь с логистическим центром района, включая автобусную остановку Õunapuu для жителей Мууга, кто живет за железной дорогой. Автор идеи – Эве Кислов
Каждый человек не моложе 16 лет, зарегистрированный в городе Маарду, может отдать свой голос за две идеи – за Каллавере и/или Мууга, которые, по его мнению, нужно реализовать в рамках этого конкурса. Голосование продлится с 11 по 30 ноября 2024 года, а его результаты будут объявлены в начале декабря.
Проголосовать можно:
1. путем электронного голосования на портале www.volis.ee (вход с помощью ID-карты или Mobiil ID) https://www.volis.ee/gvolis/osale/index/1258?kid=13563 ;
2. отправив свой выбор по электронной почте linnavalitsus@maardu.ee . В письме вы должны указать свое полное имя, личный код и идею (идеи), за которую вы хотите проголосовать. Голоса без личного кода учитываться не будут;
3. принести бланк в бумажном виде по адресу Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, 74111 Maardu (на конверте пометка „Сделаем город красивее 2025“). На бумаге вы должны указать свое полное имя, личный код и идею (идеи), за которую вы хотите проголосовать. Голоса без личного кода учитываться не будут.
15 октября Маардуская городская управа объявила конкурс идей „Сделаем город красивее 2025“, в рамках которого жители Маарду выдвигали различные предложения для улучшения внешнего облика города. Жители Маарду принимают участие в составлении городского бюджета уже в девятый раз.
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