ЧП и криминал
12.11.2024, 08:20

„Выгоднее, чем платить налоги“. Опытного мошенника обвиняют в крупном налоговом преступлении, куда вовлекли 90 человек и сына криминального авторитета

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Артур Сеппа потратил большую часть своего выступления на то, что просил не обнародовать имена людей, связанных с преступной схемой
Артур Сеппа потратил большую часть своего выступления на то, что просил не обнародовать имена людей, связанных с преступной схемой
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Прокуратура обвиняет серийного преступника в хищении у государства почти 200 000 евро путем банального налогового мошенничества. В широкомасштабной схеме было задействовано 90 человек, в их числе и сын известного босса мафии, пишет Eesti Ekspress

Артур Сеппа (38) был бизнесменом с широким кругом интересов. Принадлежащие ему компании занимались всем — от продажи телефонов до программирования, производства продуктов питания, строительства и рекламы.

Сеппа заботился о своих работниках, зарплаты были высокими. 6000 евро — никакая не проблема, многие их зарабатывали. Один человек получал за работу целых 60 000 евро

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