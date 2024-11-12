12.11.2024, 08:20
„Выгоднее, чем платить налоги“. Опытного мошенника обвиняют в крупном налоговом преступлении, куда вовлекли 90 человек и сына криминального авторитета(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Прокуратура обвиняет серийного преступника в хищении у государства почти 200 000 евро путем банального налогового мошенничества. В широкомасштабной схеме было задействовано 90 человек, в их числе и сын известного босса мафии, пишет Eesti Ekspress
Артур Сеппа (38) был бизнесменом с широким кругом интересов. Принадлежащие ему компании занимались всем — от продажи телефонов до программирования, производства продуктов питания, строительства и рекламы.
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