Кремль отрицает общение Трампа и Путина по Украине

Сообщения о том, что избранный президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, не соответствуют действительности. Такое заявление сделал в понедельник, 11 ноября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

„Не было разговора“, - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос. „Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация“, - подчеркнул он.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп и Путин созвонились и обсудили войну в Украине. По данным источников WP, в ходе разговора, который состоялся еще 7 ноября, новоизбранный президент США обсудил с Путиным „скорое разрешение“ российско-украинской войны. Они утверждают, что в ходе телефонного разговора Трамп призвал Путина „не эскалировать войну в Украине“ и напомнил ему о „значительном присутствии“ американских военных в Европе.

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