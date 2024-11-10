The Washington Post: Трамп и Путин созвонились и обсудили войну в Украине

Трамп и Путин также обсудили потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной, причем президент США выразил заинтересованность в дальнейших переговорах по урегулированию конфликта.

По информации собеседников The Washington Post, в „частных беседах“ Трамп дал понять, что мог бы поддержать соглашение, предусматривающее сохранение Россией части оккупированных территорий. Этот вопрос был кратко затронут и во время телефонного разговора.

По данным Reuters, за день до этого Трамп также разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и якобы пообещал Киеву поддержку.

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