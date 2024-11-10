The Washington Post: Трамп и Путин созвонились и обсудили войну в Украине
По данным источников WP, в ходе разговора, который состоялся еще 7 ноября, новоизбранный президент США обсудил с Путиным „скорое разрешение“ российско-украинской войны. Они утверждают, что в ходе телефонного разговора Трамп призвал Путина „не эскалировать войну в Украине“ и напомнил ему о „значительном присутствии“ американских военных в Европе.
Трамп и Путин также обсудили потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной, причем президент США выразил заинтересованность в дальнейших переговорах по урегулированию конфликта.
По информации собеседников The Washington Post, в „частных беседах“ Трамп дал понять, что мог бы поддержать соглашение, предусматривающее сохранение Россией части оккупированных территорий. Этот вопрос был кратко затронут и во время телефонного разговора.
По данным Reuters, за день до этого Трамп также разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и якобы пообещал Киеву поддержку.
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