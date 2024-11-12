12.11.2024, 11:55
ERR, „Эстония“ и Национальная библиотека хотят получить дополнительно миллионы евро. Минкульт: только за чужой счет(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонское национальное телерадиовещание (ERR), Национальная опера „Эстония“ и Национальная библиотека Эстонии обратились в комиссию Рийгикогу по культуре с просьбой, чтобы предусмотренная для них в бюджете Министерства культуры сумма была существенно увеличена, пишет издание Eesti Päevaleht.
Как отмечается в представленной комиссии по культуре докладной записке, в период с 2000 по 2024 год доля субсидий на деятельность трех государственных учреждений в бюджете Министерства культуры сократилась с 25,7% до 16,6%.
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