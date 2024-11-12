ERR, „Эстония“ и Национальная библиотека хотят получить дополнительно миллионы евро. Минкульт: только за чужой счет

Как отмечается в представленной комиссии по культуре докладной записке, в период с 2000 по 2024 год доля субсидий на деятельность трех государственных учреждений в бюджете Министерства культуры сократилась с 25,7% до 16,6%.

За этот период покупательная способность учреждений снизилась на 10%, в то время как бюджет министерства вырос на 15%. В докладной записке содержится призыв к государству повысить роль публично-правовых юридических лиц (AÕJI) как базовых/основных учреждений в сфере культуры и установить субсидии на их деятельность на уровне 22% от бюджета Министерства культуры.