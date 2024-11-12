Новости Эстонии
12.11.2024, 11:55

ERR, „Эстония“ и Национальная библиотека хотят получить дополнительно миллионы евро. Минкульт: только за чужой счет

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Национальная библиотека находится на завершающей стадии реконструкции. Строятся Дом телевидения ERR, национальная опера „Эстония“ хочет построить пристройку. Все эти здания обойдутся примерно в 200 миллионов евро.
Национальная библиотека находится на завершающей стадии реконструкции. Строятся Дом телевидения ERR, национальная опера „Эстония“ хочет построить пристройку. Все эти здания обойдутся примерно в 200 миллионов евро.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Эстонское национальное телерадиовещание (ERR), Национальная опера „Эстония“ и Национальная библиотека Эстонии обратились в комиссию Рийгикогу по культуре с просьбой, чтобы предусмотренная для них в бюджете Министерства культуры сумма была существенно увеличена, пишет издание Eesti Päevaleht.

Как отмечается в представленной комиссии по культуре докладной записке, в период с 2000 по 2024 год доля субсидий на деятельность трех государственных учреждений в бюджете Министерства культуры сократилась с 25,7% до 16,6%.

За этот период покупательная способность учреждений снизилась на 10%, в то время как бюджет министерства вырос на 15%. В докладной записке содержится призыв к государству повысить роль публично-правовых юридических лиц (AÕJI) как базовых/основных учреждений в сфере культуры и установить субсидии на их деятельность на уровне 22% от бюджета Министерства культуры.

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