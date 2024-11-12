Спасательный департамент рекомендует: 8 спасительных датчиков и устройств

В первые девять месяцев этого года в пожарах погибло 26 человек. При этом в 85% случаев, где произошли такие трагедии, не было установлено предупреждающего датчика. В то же время, благодаря работающим дымовым датчикам удалось спасти 79 человек из 42 домов, где произошли пожары и чрезвычайные ситуации. Какие датчики и устройства обязательны или полезны для защиты себя и своих близких?

Дымовой датчик обязателен в каждом доме. Он громким сигналом предупреждает о пожаре на его ранней стадии, давая время на эвакуацию. Работоспособность датчика следует проверять раз в месяц, нажимая кнопку тестирования. Также нужно следить за сроком годности устройства.

Датчик угарного газа обязателен, если в доме есть печь, камин, плита, котел или газовое оборудование, подключенное к дымоходу, например, газовый водонагреватель или котел. Датчик угарного газа подает сигнал тревоги, если концентрация угарного газа в воздухе достигает опасного для здоровья уровня.

Эти два датчика часто путают: дымовой датчик не заменяет датчик угарного газа и наоборот. Дымовой датчик реагирует на видимый дым, а угарный газ — без запаха, цвета и вкуса — он не обнаруживает. Датчик угарного газа — единственное устройство, которое может предупредить о смертельной угрозе угарного газа!

Умный датчик может выполнять функции как дымового, так и угарного датчиков. Он отправляет тревожный сигнал назначенному человеку (например, внуку) и/или охранной компании. Некоторые умные датчики могут включать эвакуационное освещение, что важно для быстрой эвакуации из задымленного помещения. Эти датчики особенно полезны в домах пожилых людей и в семьях с детьми, которые иногда остаются дома одни, а также в отдаленных районах и дачах.

Тепловой датчик обеспечивает дополнительную защиту, реагируя на высокий или быстро растущий уровень температуры. Он подходит для домов, где курят в помещении, из-за чего обычный дымовой датчик может быть отключен.