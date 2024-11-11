ВИДЕО | 18-летний Руслан Митяев о выигрыше 10 000 евро на The League VII: часть выигрыша отдам семье, часть отложу на машину

18-летний Руслан Митяев блестяще провел турнир The League VII, победив на всех этапах. В четвертьфинале он уверенно справился с англичанином Донни Смитом, а затем отправил в нокаут Дмитрия Саламатина в полуфинале. В финальном бою Митяев превзошел Сергея Макеева и покинул ринг с победным чеком на 10 000 евро.

„Я очень долго готовился к этому бою. Подготовка длилась четыре месяца, и изначально мы должны были поехать на ЧМ, но этого не случилось. Я тренировался дважды в день, поэтому сделал все, что должен был сделать“, — сказал Руслан Митяев сразу после финального поединка.

Во время небольшого интервью сразу после боя Руслан рассказал, что в сентябре скончался его главный воспитатель и наставник по жизни - отчим Константин: „ Я всегда буду называть его отцом, ведь он мне дал все: воспитание, уважение к старшим, правильные понятия... я безумно ему благодарен“. По словам 18-летнего спортсмена, это еще больше мотивировало его во время подготовки. Руслан Митяев и его брат Роман Митяев, который нокаутировал молдаванина во втором раунде, признались, что свои победы посвятили своему отцу.

„Когда мне предложили принять участие в турнире, я сначала думал, а потом сказал: „Боженьки, дайте мне хоть один знак, чтобы я мог туда вписаться“, и тут же на голову упала шишка. Я понял, что это знак. Костя был со мной, он меня поддерживал, он все это видел, поэтому все получилось“, — рассказал Руслан.

Что касается крупного выигрыша, Руслан отметил, что часть денег он отдаст своей семье в это трудное для них время, а оставшуюся сумму отложит на покупку машины.

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