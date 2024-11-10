ФОТО и БОИ В ЗАПИСИ | 18-летний Руслан Митяев – победитель бойцовского турнира The League и обладатель приза в 10 000 евро, литовец завоевал титул WBC Baltic

18-летний Руслан Митяев блестяще провел турнир The League VII, победив на всех этапах. В четвертьфинале он уверенно справился с англичанином Донни Смитом, а затем отправил в нокаут Дмитрия Саламатина в полуфинале. В финальном бою Митяев превзошел Сергея Макеева и покинул ринг с победным чеком на 10 000 евро.