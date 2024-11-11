Покупатели подержанных автомобилей стремятся избежать новых налогов — продажи выросли на четверть по сравнению с прошлым годом

„Рынок подержанных автомобилей сейчас очень активен — потребители хотят успеть сменить машину еще в этом году, чтобы избежать уплаты регистрационного сбора. В октябре с подержанными автомобилями было заключено около 17 000 сделок, что на 2000 больше, чем в сентябре. По сравнению с октябрем 2023 года, когда было совершено 13 449 сделок, это рост на 25%,“ — объяснил Андо Раху, руководитель платформы для продажи новых и подержанных автомобилей Autoportaal.

Самые популярные марки — Volkswagen и BMW

В октябре текущего года Volkswagen, BMW и Toyota возглавили списки продаж среди подержанных автомобилей. Среди моделей самыми востребованными были Volkswagen Passat и BMW 3-й и 5-й серии.

По данным статистики Транспортного департамента, больше всего сделок совершается с автомобилями возрастом около 5 лет, за ними следуют автомобили 17- и 18-летнего возраста. „Обычно авто, взятое в лизинг, меняют через 5 лет. В случае значительно более старых автомобилей можно сделать вывод, что покупатели выбирают более доступные варианты из-за их низкой стоимости,“ — добавил Раху.

Рынок подержанных автомобилей в Эстонии значительно превышает рынок новых автомобилей — продажи подержанных автомобилей примерно в 5-6 раз выше. Однако рост цен, вероятно, затронет и этот сегмент.

„Можно ожидать, что цены на подержанные автомобили возрастут из-за добавления регистрационного сбора, но это будет сильно зависеть от ситуации на рынке новых автомобилей. Если в начале следующего года продавцы новых автомобилей запустят крупные акции, то это также может привести к снижению цен на подержанные авто. Я считаю, что в начале года будет много выгодных предложений на новые автомобили,“ — отметил Раху.

Рынок подержанных автомобилей, вероятно, продолжит рост и в следующем году