11.11.2024, 11:50
Служба поддержки клиентов молчит, народ в ярости: приложение Bolt Food снимало с людей деньги, но услугу не оказывало(10)
Bolt приносит извинения
Как такое возможно, что у Bolt до сих пор нет работающей службы поддержки клиентов?
ФОТО: | Shutterstock
На выходных эстонская компания по доставке еды на дом Bolt Food снимала с людей деньги, не оказывая услугу. Как известно, у фирмы до сих пор нет службы поддержки, позволяющей обратиться напрямую, и отчаявшиеся клиенты за два дня так и не получили ответа.
Как сообщил, один из пользователей мобильного приложения Bolt Food, приложение хоть и позволяло выбрать еду из нужного ресторана, и в процессе оплаты деньги списывались со счета клиента, но платеж не обрабатывался.
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