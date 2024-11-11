Экономика
11.11.2024, 11:50

Служба поддержки клиентов молчит, народ в ярости: приложение Bolt Food снимало с людей деньги, но услугу не оказывало

 (10)
Bolt приносит извинения

  • Как такое возможно, что у Bolt до сих пор нет работающей службы поддержки клиентов?

Bolt
Bolt
ФОТО: Daniel Bond | Shutterstock

На выходных эстонская компания по доставке еды на дом Bolt Food снимала с людей деньги, не оказывая услугу. Как известно, у фирмы до сих пор нет службы поддержки, позволяющей обратиться напрямую, и отчаявшиеся клиенты за два дня так и не получили ответа.

Как сообщил, один из пользователей мобильного приложения Bolt Food, приложение хоть и позволяло выбрать еду из нужного ресторана, и в процессе оплаты деньги списывались со счета клиента, но платеж не обрабатывался.

„Это означает, что с моего счета ушло почти 30 евро для покрытия заказа, которого не было, потому что приложение даже не зарегистрировало заказ, так как оплата не привязывалась к нему в приложении“, — сказал клиент и отметил, что, например, у его знакомого со счета списали два раза по 27 евро.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (10)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии