Служба поддержки клиентов молчит, народ в ярости: приложение Bolt Food снимало с людей деньги, но услугу не оказывало

Как сообщил, один из пользователей мобильного приложения Bolt Food, приложение хоть и позволяло выбрать еду из нужного ресторана, и в процессе оплаты деньги списывались со счета клиента, но платеж не обрабатывался.

„Это означает, что с моего счета ушло почти 30 евро для покрытия заказа, которого не было, потому что приложение даже не зарегистрировало заказ, так как оплата не привязывалась к нему в приложении“, — сказал клиент и отметил, что, например, у его знакомого со счета списали два раза по 27 евро.