ФОТО | В Таллинне загорелся многоквартирный дом: людей эвакуировали, погиб кот

По словам пресс-секретаря Спасательного центра по Харьюмаа Сийма Палу, возгорание началось в квартире на первом этаже. „Пламя также ненадолго вырвалось из окна и распространилось по фасаду дома вверх, но спасатели все-таки быстро подоспели, и к настоящему моменту огонь взят под контроль“, - сказал Палу.

Многоквартирный дом эвакуировали, и оттуда вынесли пять человек. Одного на скорой доставили в больницу, одного скорая помощь осматривает на месте. В пожаре погиб хозяйский кот.

На месте находятся спасатели Нымме, Лиллекюла и Кесклинна. Сейчас, по словам Палу, идет работа над тем, чтобы окончательно потушить пламя.

С чего начался пожар, по словам пресс-секретаря, говорить еще рано.

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