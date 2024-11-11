ГРАФИК | Экспорт товаров эстонского производства в сентябре вырос на 4%
По данным Департамента статистики, в сентябре 2024 года экспорт товаров вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 2%, импорт — на 3%. Товаров было экспортировано в текущих ценах на 1,5 миллиарда евро и импортировано на 1,7 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 208 миллионов евро, что на 18 миллионов больше, чем годом ранее.
В сентябре экспорт товаров увеличился по сравнению с сентябрем 2023 года на 2%, импорт — на 3%.
В сентябре больше всего экспортировали и импортировали электрооборудование.
В сентябре основными партнерами Эстонии по товарообмену были Финляндия и Латвия.
Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что экспорт товаров вырос как в сентябре, так и в третьем квартале в целом. „Хоть реэкспорт, т.е. вывоз из страны ранее ввезенных в нее товаров, в сентябре сократился на 1%, на увеличение общего объема экспорта положительно повлияло именно увеличение на 4% экспорта товаров эстонского производства. Доля этих товаров в годовом сравнении увеличилась на 1 процентный пункт и составила 64% от общего объема экспорта“, — добавила Леппметс.
Товарообмен со странами, не входящими в Европейский союз, существенно вырос. Экспорт в государства-члены сократился, импорт из этих стран остался на том же уровне, при этом экспорт в страны, не входящие в союз, вырос на 21%, а импорт из них — на 25%.
Из товаров в сентябре больше всего экспортировали электрооборудование (16% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (11%), а также древесину и изделия из древесины (11%). По сравнению с прошлым годом больше всего увеличился экспорт электрооборудования (на 37 миллионов евро), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 25 миллионов евро). Больше всего, а именно на 26 миллионов евро, сократился экспорт минеральной продукции.
Основными партнерами по экспорту в сентябре были Финляндия (16% от общего объема экспорта) и Латвия (12%). В Финляндию больше всего экспортировали электрооборудование, в Латвию — минеральную продукцию. Больше всего увеличился экспорт товаров из Соединенных Штатов Америки (на 34 миллиона евро, т.е. на 90%), Сингапура (на 29 миллионов евро, т.е. в 15 раз) и Финляндии (на 18 миллионов евро, т.е. на 8%). В Соединенные Штаты Америки больше, чем в прошлом году, экспортировали электрооборудование, в Сингапур и Финляндию — минеральную продукцию. Больше всего экспорт товаров сократился в Латвию (на 35 миллионов евро, т.е. на 16%) и Нидерланды (на 30 миллионов евро, т.е. на 38%).
В сентябре больше всего импортировали электрооборудование (15% от общего объема импорта), транспортные средства (14%), а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%). В годовом сравнении более всего увеличился импорт в Эстонию электрооборудования (на 33 миллиона евро), сырья и продукции химической продукции (на 30 миллионов евро), а также транспортных средств (на 29 миллионов евро). Более всего, а именно на 66 миллионов евро, сократился импорт минеральной продукции.
В сентябре больше всего товаров было импортировано из Финляндии (13% от общего объема импорта), Латвии (11%) и Германии (11%). Из Финляндии и Латвии больше всего ввозили минеральную продукцию, из Германии — транспортные средства. Импорт товаров в годовом сравнении увеличился больше всего из Латвии (на 29 миллионов евро, т. е на 18%) и Польши (на 24 миллиона евро, т.е. на 19%). Из Латвии ввозилось больше минеральной продукции, из Польши — транспортных средств. Больше всего уменьшился импорт товаров из Финляндии (на 84 миллиона евро, т.е. на 27%), откуда ввозилось меньше минеральной продукции.
В третьем квартале экспорт товаров увеличился в общей сложности на 2%, импорт по сравнению с третьим кварталом прошлого года остался на том же уровне. Товаров в текущих ценах было экспортировано на 4,3 миллиарда евро и импортировано на 5,1 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 750 миллионов евро, что на 96 миллионов меньше, чем годом ранее.
Начиная с января 2024 года оценки данных по импорту задним числом частично заменены детальными данными, полученными из других стран. В обновленном виде данные были впервые опубликованы в базе данных 10 июня 2024. Подробнее об изменениях можно прочесть здесь.
Департамент статистики собирает и анализирует данные по внешней торговле по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего положения дел у экспортирующих и импортирующих предприятий Эстонии.
Смотрите также раздел по внешней торговле. С визуализированными данными по внешней торговле Эстонии можно ознакомиться в приложении Департамента статистики.
Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных. По причине округления данных сумма рядов может отличаться от итоговой суммы столбца.
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