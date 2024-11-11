ГРАФИК | Экспорт товаров эстонского производства в сентябре вырос на 4%

В сентябре экспорт товаров увеличился по сравнению с сентябрем 2023 года на 2%, импорт — на 3%.

В сентябре больше всего экспортировали и импортировали электрооборудование.

В сентябре основными партнерами Эстонии по товарообмену были Финляндия и Латвия.

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что экспорт товаров вырос как в сентябре, так и в третьем квартале в целом. „Хоть реэкспорт, т.е. вывоз из страны ранее ввезенных в нее товаров, в сентябре сократился на 1%, на увеличение общего объема экспорта положительно повлияло именно увеличение на 4% экспорта товаров эстонского производства. Доля этих товаров в годовом сравнении увеличилась на 1 процентный пункт и составила 64% от общего объема экспорта“, — добавила Леппметс.

Товарообмен со странами, не входящими в Европейский союз, существенно вырос. Экспорт в государства-члены сократился, импорт из этих стран остался на том же уровне, при этом экспорт в страны, не входящие в союз, вырос на 21%, а импорт из них — на 25%.

Из товаров в сентябре больше всего экспортировали электрооборудование (16% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (11%), а также древесину и изделия из древесины (11%). По сравнению с прошлым годом больше всего увеличился экспорт электрооборудования (на 37 миллионов евро), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 25 миллионов евро). Больше всего, а именно на 26 миллионов евро, сократился экспорт минеральной продукции.