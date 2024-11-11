Грандиозный проект провалился: ИТ-фирма требует от Транспортного департамента 450 000 евро

Руководитель юридического отдела Департамента транспорта Карин Виктория Куускемаа-Иванов рассказала Delfi Ärileht, что судебный процесс касается масштабного ИТ- проекта. „То есть проекта программного обеспечения жизненного цикла дорог TEET, с помощью которого мы хотели объединить в одну информационную систему данные о деятельности по планированию и проектированию дорожных работ и всю документацию, связанную с этой деятельностью. Разработки планировались произвести в несколько этапов, но, к сожалению, проект застопорился, и в 2021 году Транспортный департамент расторг договор о подряде с Solita OY“, — рассказала Куускемаа-Иванов.