В сентябре Эстония вошла в пятерку стран по числу украинских беженцев в расчете на душу населения

За месяц число получивших временную защиту в ЕС украинских беженцев выросло примерно на 33 000, свидетельствуют свежие данные статистической службы Европейского союза „Евростат“.

Основными странами ЕС, которые предоставили украинским беженцам временную защиту, остаются Германия, Польша и Чехия: Германия с 24 февраля 2022 года приняла в общей сложности 1 129 335 беженцев или 26,79% от их общего числа. Польша 979 835 (23,3%), а Чехия - 378 480 (9%).

На первом месте по количеству принятых украинских беженцев в расчете на душу населения по состоянию на конец сентября находилась Чехия (34,7 беженца на 1000 местных жителей), за которой следовали Литва (28,1), Польша (26,8), Латвия (25,1) и Эстония (24,9). При этом средний показатель по ЕС составлял 9,3 на тысячу местных жителей.

Эстония к концу сентября предоставила временную защиту 34 130 военным беженцам. Это на 395 человек больше, чем месяцем ранее.

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