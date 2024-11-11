В сентябре Эстония вошла в пятерку стран по числу украинских беженцев в расчете на душу населения
По состоянию на 30 сентября 2024 года почти 4,2 млн граждан стран, не входящих в ЕС, которые покинули Украину в результате российского вторжения, получили временную защиту в одном из государства Евросоюза, пишет RusERR.
За месяц число получивших временную защиту в ЕС украинских беженцев выросло примерно на 33 000, свидетельствуют свежие данные статистической службы Европейского союза „Евростат“.
Основными странами ЕС, которые предоставили украинским беженцам временную защиту, остаются Германия, Польша и Чехия: Германия с 24 февраля 2022 года приняла в общей сложности 1 129 335 беженцев или 26,79% от их общего числа. Польша 979 835 (23,3%), а Чехия - 378 480 (9%).
На первом месте по количеству принятых украинских беженцев в расчете на душу населения по состоянию на конец сентября находилась Чехия (34,7 беженца на 1000 местных жителей), за которой следовали Литва (28,1), Польша (26,8), Латвия (25,1) и Эстония (24,9). При этом средний показатель по ЕС составлял 9,3 на тысячу местных жителей.
Эстония к концу сентября предоставила временную защиту 34 130 военным беженцам. Это на 395 человек больше, чем месяцем ранее.
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