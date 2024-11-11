Новости Эстонии
11.11.2024, 09:50

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Зима на пороге? Синоптик: модели не исключают такую вероятность

 
В Тарту в прошлом году во второй половине ноября все засыпало снегом. Что нас ждет в этом году?
В Тарту в прошлом году во второй половине ноября все засыпало снегом. Что нас ждет в этом году?
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

До начала нынешней недели мы наслаждались относительно теплой поздней осенью, однако в ближайшие дни похолодает, по ночам температура будет опускаться ниже нуля, пишет издание Maaleht.

В понедельник, 11 ноября, в первой половине дня местами туман. На всей территории Эстонии сохранится облачная погода, на побережье возможен небольшой дождь. Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов.

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