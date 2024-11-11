Институт эстонского языка начинает тренинги. „Учителя-предметники выступают и как преподаватели своей дисциплины, и как учителя языка“

По словам руководителя проектов Института эстонского языка Марии Кихвелт, методика интегрированного предметно-языкового обучения — эффективный инструмент, с помощью которого можно одновременно получать языковые и предметные знания, а также развивать учебные навыки. „Применений этой методики в школах делает учебный процесс более практичным, интересным и поддерживает содержание уроков, помогая учителям лучше обучать именно тех учеников, для которых эстонский язык не является родным“, — отметила Кихвелт.

Метод LAK предоставляет учителям необходимые инструменты и навыки для преподавания различных предметов на эстонском языке, одновременно предлагая поддержку и мотивируя учеников в многоязычной среде. „LAK помогает учитывать потребности учеников с разным происхождением и языками“, — добавила Кихвелт.

К примеру, чтобы помочь ученикам понять более сложные термины, такие как „клеточная мембрана“ или „метаболизм, учитель биологии может научиться использовать иллюстрации, упрощённые словари и наглядные материалы. „Точно так же учитель математики может научиться использовать больше визуальных средств и упрощённый язык, чтобы лучше объяснить сложные вычисления“, — пояснила Кихвелт, приводя примеры навыков, получаемых во время обучения.

Тренер по LAK и преподаватель английского языка Таллиннской объединённой гимназии Кати Бакрадзе-Панк подчеркнула, что метод позволяет сохранять фокус на предмете, рассматривая язык как средство для объяснения понятий, понимания темы и установления связей. „Учителя-предметники одновременно выступают как преподаватели своей дисциплины и как учителя языка, что является основной целью данного тренинга и важной частью ответственности самого учителя“, — отметила она.