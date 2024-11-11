Институт эстонского языка начинает тренинги. „Учителя-предметники выступают и как преподаватели своей дисциплины, и как учителя языка“(1)
Институт эстонского языка (EKI) начинает тренинги по интегрированному предметно-языковому обучению (LAK), чтобы поддержать учителей в преподавании в многоязычной учебной среде.
По словам руководителя проектов Института эстонского языка Марии Кихвелт, методика интегрированного предметно-языкового обучения — эффективный инструмент, с помощью которого можно одновременно получать языковые и предметные знания, а также развивать учебные навыки. „Применений этой методики в школах делает учебный процесс более практичным, интересным и поддерживает содержание уроков, помогая учителям лучше обучать именно тех учеников, для которых эстонский язык не является родным“, — отметила Кихвелт.
Метод LAK предоставляет учителям необходимые инструменты и навыки для преподавания различных предметов на эстонском языке, одновременно предлагая поддержку и мотивируя учеников в многоязычной среде. „LAK помогает учитывать потребности учеников с разным происхождением и языками“, — добавила Кихвелт.
К примеру, чтобы помочь ученикам понять более сложные термины, такие как „клеточная мембрана“ или „метаболизм, учитель биологии может научиться использовать иллюстрации, упрощённые словари и наглядные материалы. „Точно так же учитель математики может научиться использовать больше визуальных средств и упрощённый язык, чтобы лучше объяснить сложные вычисления“, — пояснила Кихвелт, приводя примеры навыков, получаемых во время обучения.
Тренер по LAK и преподаватель английского языка Таллиннской объединённой гимназии Кати Бакрадзе-Панк подчеркнула, что метод позволяет сохранять фокус на предмете, рассматривая язык как средство для объяснения понятий, понимания темы и установления связей. „Учителя-предметники одновременно выступают как преподаватели своей дисциплины и как учителя языка, что является основной целью данного тренинга и важной частью ответственности самого учителя“, — отметила она.
По словам Бакрадзе-Панк, когда преподавание и обучение проходят через познавательные процессы, учебная деятельность становится более значимой как для ученика, так и для учителя. „Благодаря расширенному словарному запасу ученик развивается на следующий уровень, и этому способствует метод LAK“, — объяснила она.
Регистрация на тренинги по интегрированному предметно-языковому обучению уже открыта. Курсы начнутся в ноябре этого года и в январе следующего года в Таллине, Тарту и Нарве. Обучение предлагается учителям-предметникам общеобразовательных школ, классным руководителям, воспитателям детских садов, а также преподавателям профессионального образования, учителям школ по интересам и молодежным работникам, чтобы познакомить их с принципами метода и поддержать их применение в многоязычной образовательной среде.
Тренинги по методике LAK софинансируются Европейским Союзом.
Дополнительная информация и ссылка для регистрации доступны на сайте: https://eki.ee/keeleope/koolitused/haridusasutustele/.
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