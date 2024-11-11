Водитель при повороте налево не уступил дорогу и устроил аварию

В 16.40 произошло дорожное происшествие в Тарту у дома по улице Раатусе, 47, где 46-летний мужчина, совершая на легковом автомобиле Škoda Superb левый поворот, не уступил дорогу встречному легковому автомобилю Mercedes-Benz GLS, за рулем которого находился 49-летний мужчина. Находившуюся в автомобиле Škoda 51-летнюю женщину доставили в больницу для проверки.

В 17.28 произошло дорожное происшествие в деревне Мялликвере волости Пылтсамаа Йыгеваского уезда. На перекресте шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа и Пылтсамаа-Паюси-Луйге 21-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем BMW X5, врезалась в следовавший по главной дороге легковой автомобиль Ford Tourneo Custom, за рулем которого находилась 32-летняя женщина. Находившуюся в автомобиле Ford 20-летнюю женщину доставили в больницу для проверки.

В 17:39 произошла авария возле Васара, 19 в Таллинне, где 36-летний мужчина с признаками опьянения не справился с управлением электросамоката и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

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