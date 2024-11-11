В Таллинне пройдет международная конференция по интеграции

Фонд интеграции совместно с Министерством культуры проводит конференцию по интеграции при участии признанных ученых и практиков из Эстонии, а также других стран уже в одиннадцатый раз. В этом году эксперты сосредоточатся на вопросах, связанных с многообразием культур национальных общин – культурным богатством.

„Неспокойный мир и меняющаяся экономика ставят всё больше вызовов перед сплочённостью общества. Какие уроки помогут смягчить поляризацию и напряженность в обществе? Как сохранить единство в обществе, которое становится всё более многообразным в культурном плане? Как оставаться в общем пространстве информации и ценностей, когда гораздо проще жить в своём цифровом пузыре? Это лишь некоторые вопросы, которые мы обсудим на конференции в этом году“, – сказал руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев.

Конференцию откроет министр культуры Хейди Пурга. Затем ученые и практики из Эстонии, США, Великобритании, Швеции, Финляндии, Дании, Словакии, Литвы, Латвии и других стран обсудят актуальные вопросы нашего времени через призму культурного многообразия – напряжённость в обществе, меняющееся информационное пространство, тенденции миграции, тенденции избирательных кампаний и политических решений.

„В обсуждениях примут участие признанные эксперты. У участников будет возможность встретиться с Джей Джей Грином — журналистом из Вашингтона, который работает на радио WTOP. Он регулярно анализирует политическую обстановку в США и других странах мира. Интересными обещают быть и наблюдения Бриджет Кендалл. Она не только первая женщина, возглавившая старейший колледж Кембриджского университета, но и непосредственный свидетель восстановления независимости стран Балтии“, – привела примеры один из организаторов конференции и руководитель сферы исследований Фонда интеграции Марианна Макарова.