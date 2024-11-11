В Таллинне пройдет международная конференция по интеграции(3)
Фонд интеграции приглашает на международную конференцию „Богатство культур – возможность или препятствие для формирования сплоченного общества?“, которую проведет в этот четверг и пятницу, 14 и 15 ноября 2024 года. При предварительной регистрации в конференции можно участвовать бесплатно посредством прямой трансляции или на месте в Таллинне.
Фонд интеграции совместно с Министерством культуры проводит конференцию по интеграции при участии признанных ученых и практиков из Эстонии, а также других стран уже в одиннадцатый раз. В этом году эксперты сосредоточатся на вопросах, связанных с многообразием культур национальных общин – культурным богатством.
„Неспокойный мир и меняющаяся экономика ставят всё больше вызовов перед сплочённостью общества. Какие уроки помогут смягчить поляризацию и напряженность в обществе? Как сохранить единство в обществе, которое становится всё более многообразным в культурном плане? Как оставаться в общем пространстве информации и ценностей, когда гораздо проще жить в своём цифровом пузыре? Это лишь некоторые вопросы, которые мы обсудим на конференции в этом году“, – сказал руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев.
Конференцию откроет министр культуры Хейди Пурга. Затем ученые и практики из Эстонии, США, Великобритании, Швеции, Финляндии, Дании, Словакии, Литвы, Латвии и других стран обсудят актуальные вопросы нашего времени через призму культурного многообразия – напряжённость в обществе, меняющееся информационное пространство, тенденции миграции, тенденции избирательных кампаний и политических решений.
„В обсуждениях примут участие признанные эксперты. У участников будет возможность встретиться с Джей Джей Грином — журналистом из Вашингтона, который работает на радио WTOP. Он регулярно анализирует политическую обстановку в США и других странах мира. Интересными обещают быть и наблюдения Бриджет Кендалл. Она не только первая женщина, возглавившая старейший колледж Кембриджского университета, но и непосредственный свидетель восстановления независимости стран Балтии“, – привела примеры один из организаторов конференции и руководитель сферы исследований Фонда интеграции Марианна Макарова.
Помимо выступлений и дискуссий на конференции состоятся дебаты эстонских политиков. Также в рамках конференции можно будет посмотреть исследующий культурное многообразие фильм „Тайком“ (Turning tables) из программы кинофестиваля „Тёмные ночи“.
В первом дне конференции можно принять участие в Таллинне в отеле Hestia Hotel Europa или через прямую трансляцию, во втором только на месте. Конференция пройдет на эстонском, английском и русском языках.
Ознакомиться с программой конференции, а также зарегистрироваться до 13 ноября 2024 года можно на сайте https://integrationconference.ee.
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