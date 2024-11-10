ФОТО | На трассе Таллинн-Тарту столкнулись внедорожник и микроавтобус
Сегодня вечером на трассе Таллинн-Тарту произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Авария произошла в 17:30 в Йыгевамаа, рядом с деревней Мялликвере, на 120-м километре трассы Таллинн-Тарту. В результате ДТП столкнулись внедорожник BMW и микроавтобус Ford Tourneo Custom. Из-за удара Ford отбросило на дорогу.
По предварительным данным, водитель BMW не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю Ford, в результате чего произошло столкновение. Прибывшая на место скорая помощь осмотрела участников аварии, в госпитализации никто не нуждался. В автомобиле Ford также находилась собака, которая, испугавшись, убежала.
Движение транспорта на месте происшествия затруднено.
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