ФОТО | На трассе Таллинн-Тарту столкнулись внедорожник и микроавтобус

Авария произошла в 17:30 в Йыгевамаа, рядом с деревней Мялликвере, на 120-м километре трассы Таллинн-Тарту. В результате ДТП столкнулись внедорожник BMW и микроавтобус Ford Tourneo Custom. Из-за удара Ford отбросило на дорогу.

По предварительным данным, водитель BMW не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю Ford, в результате чего произошло столкновение. Прибывшая на место скорая помощь осмотрела участников аварии, в госпитализации никто не нуждался. В автомобиле Ford также находилась собака, которая, испугавшись, убежала.

Движение транспорта на месте происшествия затруднено.

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