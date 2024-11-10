ВИДЕО и ФОТО | В Кохтла-Ярве загорелся гараж

Около 14:10 в воскресенье один из гаражей на улице Эндла горел открытым пламенем. На место прибыло несколько спасательных бригад. Локализовать возгорание пожарникам удалось уже через полчаса, к 15:00 пожар был полностью потушен.

По словам пресс-секретаря Идаского спасательного центра, возгорание получило низшую, первую степень сложности. Пожарники вынуждены тушить возгорания в этом месте достаточно часто.

Информации о постарадавших и причинах возгорания на момент публикации не было.

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