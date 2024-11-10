Мошенники регистриуют эстонские национальные домены с названиями новых компаний. Так можно потерять свой веб-адрес

Эстонский фонд интернета (EIS) запускает кампанию для предпринимателей по оповещению об угрозах в отношении доменов, в рамках которой начинающим компаниям предлагается своевременно зарегистрировать веб-адрес, заканчивающийся на .ee.

„Коммерческая ценность эстонских адресов, оканчивающихся на .ee, для компаний неуклонно растет, что побуждает злоумышленников брать названия новых предприятий из Коммерческого регистра и регистрировать сайты с доменом .ee, – сказал член правления EIS Хейки Сибул. – Поскольку при регистрации домена действует принцип „первым пришел – первым получил“, возникает все больше ситуаций, когда новая компания может таким образом потерять собственный веб-адрес“.

„В определенных случаях можно оспорить злонамеренную регистрацию домена или, при наличии обоюдного интереса, достичь соглашения о передаче домена. В любом случае это означает расходы, которые могут достигать тысяч евро вместо десятка евро, потраченного вовремя“, – сказал Сибул. – Если домен не зарегистрирован, его может получить, например, конкурент компании“.

В связи с этим, по словам Сибула, при выборе имени для начинающей компании разумно сразу проверить наличие доменного имени. „Эстонский домен верхнего уровня с коммерческой точки зрения становится все более ценным и предпочтительным на местном рынке, а также дает преимущество в поисковой системе Google“, – сказал он.

Эстонский фонд интернета (EIS) 11 ноября запустит на месяц информационную кампанию с целью привлечения внимания к доменным угрозам.

Подробнее ознакомиться с рекомендациями по снижению доменных угроз можно здесь.

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