Эстония инвестирует два миллиона евро в железнодорожную линию Тарту-Рига. Есть надежда, что весной 2025 года поезда соединят две страны

О железнодорожной линии Тарту-Рига говорят уже давно. Мэр Тарту Урмас Клаас высказал эту идею еще в 2021 году. В 2022 году министры двух стран договорились, что регулярное движение пассажирских поездов между Ригой и Тарту начнется уже с 2024 года.

В мае этого года министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс и тогдашний министр климата Эстонии Кристен Михал подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому железнодорожная линия должна была начать работу не позднее 1 октября. После этого наступило молчание, пока в сентябре правительство Эстонии не решило выделить компании Elron два миллиона евро на линию. Теперь говорят, что поезд сможет отправиться из Тарту в Ригу и обратно не раньше весны 2025 года.

Работа продолжается

Представитель латвийского оператора поездов Pasažieru vilciens Эдгарс Бутанс сказал латвийскому Delfi, что они находятся в тесоном сотрудничестве с Elron, начиная с составления расписания и заканчивая обслуживанием поездов. В рамках сотрудничества будут использоваться поезда Elron, а клиентов в поездах будут обслуживать латвийские сотрудники.

Хотя Эстония выделила на строительство железнодорожной линии два миллиона евро, Латвия не планирует ее поддерживать, подтвердили в Министерстве сообщения Латвии.

Член правления Elron Мярт Эренпрейс сообщил латвийскому Delfi, что в настоящее время компания готовится к пробным запускам на маршруте Рига-Валга. „Мы тестируем такие вещи, как радиосеть Латвийской железной дороги, наши системы сигнализации об инцидентах, а также системы мониторинга поездов и инфраструктуры“, - сказал он.