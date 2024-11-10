Эстония инвестирует два миллиона евро в железнодорожную линию Тарту-Рига. Есть надежда, что весной 2025 года поезда соединят две страны(8)
О железнодорожной линии Тарту-Рига говорят уже давно. Мэр Тарту Урмас Клаас высказал эту идею еще в 2021 году. В 2022 году министры двух стран договорились, что регулярное движение пассажирских поездов между Ригой и Тарту начнется уже с 2024 года.
В мае этого года министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс и тогдашний министр климата Эстонии Кристен Михал подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому железнодорожная линия должна была начать работу не позднее 1 октября. После этого наступило молчание, пока в сентябре правительство Эстонии не решило выделить компании Elron два миллиона евро на линию. Теперь говорят, что поезд сможет отправиться из Тарту в Ригу и обратно не раньше весны 2025 года.
Работа продолжается
Представитель латвийского оператора поездов Pasažieru vilciens Эдгарс Бутанс сказал латвийскому Delfi, что они находятся в тесоном сотрудничестве с Elron, начиная с составления расписания и заканчивая обслуживанием поездов. В рамках сотрудничества будут использоваться поезда Elron, а клиентов в поездах будут обслуживать латвийские сотрудники.
Хотя Эстония выделила на строительство железнодорожной линии два миллиона евро, Латвия не планирует ее поддерживать, подтвердили в Министерстве сообщения Латвии.
Член правления Elron Мярт Эренпрейс сообщил латвийскому Delfi, что в настоящее время компания готовится к пробным запускам на маршруте Рига-Валга. „Мы тестируем такие вещи, как радиосеть Латвийской железной дороги, наши системы сигнализации об инцидентах, а также системы мониторинга поездов и инфраструктуры“, - сказал он.
Elron планирует провести тестовые запуски позднее в этом году, но открытие линии Тарту-Рига будет зависеть скорее от того, сколько времени займет процесс сертификации поездов. Elron должен обеспечить совместимость поездов Stadler с латвийской инфраструктурой, это оказалось более трудоемким процессом, чем предполагалось ранее, поскольку за прошедшие годы в железнодорожной сети стран произошли различные изменения. Это, кстати, тоже одна из причин, по которой открытие железнодорожной линии затянулось. Однако есть надежда, что с весны следующего года из Тарту в Ригу отправится прямой поезд.